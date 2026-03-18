La red de atención y apoyo de Avilés, ejemplo para los italianos de Las Marcas

La red de atención y apoyo de Avilés es ejemplo para la región italiana de Las Marcas. El concejal de Participación Ciudadana, Pelayo García, compartió este miércoles un desayuno de trabajo con una delegación de la región italiana, ubicada en la costa adriática, que estos días visitará diferentes instalaciones y servicios municipales para conocer cómo es su funcionamiento. Este encuentro se encuentra en el marco del proyecto "Erasmus + Educación Adultos".

La delegación, compuesta por 15 personas entre personal técnico y personas voluntarias de entidades del ámbito social, mostró su interés por conocer la organización y funcionamiento de la Oficina Municipal de Voluntariado del Ayuntamiento de Avilés, integrada en el Servicio de Participación Ciudadana. Durante su visita de estudio, los italianos tendrán la ocasión de conocer también el Servicio Municipal de Juventud; el Espacio de Mujeres "LaTrébede"; el Centro de Apoyo a la Integración (CAI) de la Asociación "Rey Pelayo"; la Fundación de Trabajadores de la Siderurgia Integral; la asociación "Youropía" y el Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA) de Avilés.

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"Hemos comprobado cómo dos ciudades en dos países diferentes y con realidades distintas tienen una serie de problemas o de retos que resolver y afrontar a través del voluntariado y que tanto en su ciudad como en la nuestra hemos ido adoptando medidas similares y surge el movimiento del voluntariado. Diferentes iniciativas que tienen que ver con iniciativas que se desarrollan aquí, por ejemplo, surgen entidades preocupadas por la soledad no deseada y que trabajan ese ámbito, que trabajan con mayores, de trabajo intergeneracional, de trabajo solidario y de intendencia, de trabajo cultural, de trabajo con diferentes colectivos o con la integración", destacó el concejal Pelayo García.