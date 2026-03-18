El Rito del Beso de Avilés ya tiene novios: "Será un recuerdo muy bonito que guardaremos para toda la vida"

La avilesina Yaiza Perancho y el gallego, pero residente en Avilés desde hace 17 años, Jesús Pintos, serán la pareja protagonista del Rito del Beso de este año. Será el próximo 26 de mayo cuando la pareja rompa contra el suelo el puchero y se den tantos besos como trozos de cerámica queden por el suelo, tal y como manda la tradición de una festividad organizada por la asociación de vecinos "El Marapico" de Villalegre. "Ser parte de una tradición como esta es un recuerdo muy bonito que guardaremos toda la vida y una experiencia que compartir con la gente del barrio, donde nos conocemos todos", apunta la novia.

Ella tiene 25 años y él 31, llevan juntos 6 años, tras conocerse "cuando yo frecuentaba a menudo el bar en el que él era camarero en Avilés". Desde entonces viven juntos, pero no fue hasta principios de 2025 cuando él le propuso matrimonio: "Aún lo estamos preparando y mirando todo bien, pero queremos casarnos el año que viene". Lo que es seguro es que la ceremonia será por la iglesia, "aunque no tenemos claro dónde. Como Jesús es gallego y yo de Avilés, no sabemos muy bien qué sitio elegir".

Participar en el Rito del Beso de este año les llegó como una sorpresa, pues "no nos esperábamos que nos escogieran, pero tuvimos suerte", dice Yaiza Perancho. "A nosotros nos hace muchísima ilusión, y mi suegra estará encantada de vernos participar, ya que todos los años va a verlo", afirma ella, que inmersa en todos los preparativos del enlace afirma que no espera grandes cambios en su vida cuando se den el "sí, quiero". "Haremos una vida normal de pareja y, en el futuro, queremos tener hijos", asegura Perancho.

El año pasado fueron Abel Cáceres y Mihaela Olteanu la pareja participante en el Rito del Beso. Se casaban en 10 días y el puchero que lanzó él se rompió en 95 pedazos, lejos del récord de 2018, que se quebró en 155 trozos. Bajo la mirada de todos los vecinos, la pareja se dio tantos besos como fragmentos recogieron.

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Desde 1989, el Rito del Beso se celebra de manera ininterrumpida. Con la única excepción de 2020, cuando la pandemia obligó a suspender la celebración en honor a la virgen de La Luz. El rito reúne cada año a numerosos romeros en en la misa al aire libre y en el acto posterior que se celebra junto al crucero situado a los pies de la iglesia de La Luz. Se trata de la escenificación de la leyenda más romántica del barrio, que data del siglo XVI y que, cuenta, tiene origen en una historia de amor imposible entre una plebeya y el conde de Lluera.