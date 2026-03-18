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Soto del Barco, capital del chuletón durante el próximo mes

El restaurante "El Paraíso" organiza, con cita previa, unas jornadas del buey asturiano

José González

José González / Ricardo Solís

Noé Menéndez

Noé Menéndez

José González, maestro parrillero de Soto del Barco, organiza en el restaurante "El Paraíso", en Riberas, la segunda edición de las jornadas "Auténtico buey asturiano", que arrancan este jueves y se alargarán hasta el próximo 19 de abril. Eso sí, para poder disfrutar de ellas hace falta realizar reserva previa.

"Esta vez hemos apostado por dos bueyes de raza asturiano que pertenecían a Benfer. Los tenían en La Espina", señala González, que asegura que durante las jornadas se podrán disfrutar de diferentes piezas. "Habrá chuletones, solomillo, churrasco, T-Bone, Tomahawk...", señala.

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Cabe recordar que González es una de las mejores manos en cuanto a la preparación de chuletas del panorama asturiano. El cocinero sotobarquense ha participado en varios campeonatos de parrilleros, codeándose entre los mejores a nivel nacional y cosechando grandes resultados.

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