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Stop Baterías pide que se establezca una distancia de seguridad entre los almacenes de energía y las viviendas

La plataforma Stop Baterías pide "claridad" a la administración regional sobre los peligros de este tipo de instalaciones

Pancartas contra los parques de baterías en Gozón

Pancartas contra los parques de baterías en Gozón / Mara Villamuza

I. G.

Luanco

La plataforma Stop Baterías advirtió en un comunicado que las directrices para la instalación de los contenedores de baterías no incluirán distancias de seguridad con las viviendas y las explotaciones ganaderas. "Así lo expresó el director general de Ordenación del Territorio, Ignacio Ruiz Latierro, en Luanco el día 13 y no fue una sorpresa porque ya dijo en una comparecencia junto a Ovidio Zapico que las distancias ni aportaban seguridad jurídica", señalaron desde la plataforma. Señalaron además que Latierro es el presidente de la CUOTA, "que es el organismo que recomendaba fijar una distancia de un kilómetro" entre los almacenes de energía y los núcleos rurales y de 500 metros con las explotaciones ganaderas.

Según manifestaron desde este colectivo, el Principado "ha desechado las distancias de seguridad porque las empresas iban a recurrirlas en los tribunales y el resultado de las demandas iba a ser negativo para la administración autonómica". La plataforma entiende que si el Principado fija distancias en las directrices que rodean a estos parques de baterías "tendría que reconocer explícitamente que las baterías representan un peligro para la ciudadanía".

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Medio Ambiente, prosigue la plataforma en el comunicado, solicita a las empresas del proyecto BESS Trasona que alejen los contenedores de baterías "lo más posible de las viviendas en lo que supone otro reconocimiento de su peligrosidad". "¿Alguien en el Gobierno del Principado va a asumir sus responsabilidades políticas por todas estas contradicciones?", concluyeron.

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