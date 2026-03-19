Avance sanitario en Avilés: el Hospital San Agustín estrenará cirugía robótica a finales de año

Los cirujanos del Hospital Universitario San Agustín (HUSA) verán cumplida una de sus reivindicaciones, si todo sale según lo previsto, a finales de año: el complejo sanitario avilesino implantará la cirugía robótica, que ya se practica con éxito en el HUCA (Oviedo) y en Cabueñes (Gijón) desde 2023. Si bien los profesionales anhelan un «DaVinci»- un dispositivo de alta tecnología que permite abordar intervenciones quirúrgicas complejas con la máxima precisión y de forma mínimamente invasiva-, el robot que llegará a Avilés no tiene aún nombre ni apellidos. Son varias las empresas que comercializan robots quirúrgicos.

“Es una compra de servicios centrales y están valorando ofertas y marcas”, avanzó el gerente saliente del área sanitaria avilesina, Miguel Rodríguez, que próximamente asumirá la gerencia del área de Oviedo. Lo que si saben sin duda son las ventajas de estos robots: “No operan solos; lo manejamos los cirujanos. Pero es particularmente útil en espacios reducidos, como la pelvis, sobre todo en el cáncer de recto. Permite mayor libertad de movimientos”, decía hace unos meses sobre estos dispositivos un jefe de sección del HUSA.

Especialidades

Rodríguez incidió este jueves en que la cirugía robótica se utiliza en intervenciones quirúrgicas de varias especialidades médicas: cirugía general, urología, ginecología u Otorrinolaringología (ORL). “Las ventajas son una cirugía mucho menos agresiva y con menos complicaciones”, precisó.

En el caso de los robots “DaVinci” como los existentes en el HUCA o en Cabueñes, el sistema reproduce los movimientos de la mano del cirujano a través de instrumentos introducidos mediante pequeñas incisiones y controlados desde una consola que permite seguir el procedimiento en vídeo. Así pues, los robots para operar que llevan tiempo por Asturias llegarán próximamente al área sanitaria avilesina, que con la reordenación del mapa sanitario asturiano derivado de la fusión de las ocho áreas existentes desde 1984 pasará a ser la de cabecera también del Occidente (Jarrio).

Cincuenta aniversario del HUSA

Se da el caso, además, de que el área está de cumpleaños, con un Hospital Universitario San Agustín a punto de soplar cincuenta velas. Por esta razón se reunieron este miércoles varios especialistas en el I encuentro científico que sirvió para acercar tanto al personal sanitario como a la población el abordaje de algunas de las patologías más prevalentes en las especialidades quirúrgicas del HUSA.

En la sesión se habló de cirugía laparoscópica, utilizada en el tratamiento de la mayor parte de los procesos quirúrgicos abdominales hospitalarios. También de cirugías de prótesis de cadera y rodilla, las más prevalentes en traumatología, en casos de artrosis degenerativa. El cáncer de próstata y la anestesia de precisión también tuvieron hueco en este congreso en el que se puso de manifiesto que Avilés, desde el HUSA, se suma a la ola de la cirugía robótica. Tras estas ponencias que moderó Juan Jesús Barbón García, jefe de servicio de Oftalmología del complejo, estuvieron Guillermo Carreño, de Cirugía General; Susana Iglesias, adjunta del servicio de Traumatología; Martín Rayo, adjunto de Urología y María Vega, de Anestesiología.

Un "Chalaneru" muy especial por el aniversario del hospital

Este viernes, 20 de marzo, a las 18.00 horas, en la iglesia de Piedras Blancas, con motivo del 50.º aniversario del Hospital Universitario San Agustín (HUSA), el Ayuntamiento de Castrillón organiza, junto con Los Adioses Escuela Musical, el evento ‘Coro, Coro, Coro’.

Durante este evento, que no es un concierto coral al uso, se ofrece un rol activo a los asistentes. "No venís a ver nada, sino a hacer algo y está abierto a todo el mundo, con el único requisito de cantar", explican desde la organización.

El tema a cantar es "Chalaneru". Se ensayará un par de veces con los asistentes y, posteriormente, se realizará una grabación.

"Es algo único e irrepetible", sostienen los organizadores.