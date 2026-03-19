Avilés incorpora la figura del auxiliar de cocina en los comedores escolares de la ciudad y duplica la plantilla de monitores

La concejalía de Educación ha introducido varias mejoras en los pliegos de dos contratos municipales actualmente en licitación, atendiendo a las demandas expresadas por las familias del alumnado avilesino. Estos contratos son el de prestación del servicio de comedores escolares y el que engloba la realización tanto de los Talleres Infantiles de Avilés (TIA) como de las actividades extraescolares culturales.

Una de las principales demandas de las familias del alumnado usuario de los comedores era el cambio de modalidad de "línea fría" a "línea caliente". Por ese motivo, el contrato para los cursos 2026-27 y 2027-28 recoge la obligación de prestar el servicio en este formato. La otra demanda concreta atendida es la reducción de la ratio de monitores por alumnado, estableciéndose ratios diferenciadas para alumnado de Educación Infantil de segundo ciclo, que suele requerir especial apoyo en el inicio de curso, y para alumnado de Primaria y Secundaria.

En este nuevo contrato también se refuerza la prestación del personal, al introducir la figura del personal de auxilio en cocina para labores de esta índole y de limpieza. Por otro lado, además de las formaciones y certificados legalmente exigidos, el personal que desempeñe la labor de monitor deberá poseer formación en primeros auxilios.

Otras novedades de este contrato tienen que ver con las especificaciones técnicas, que se adaptan a las nuevas exigencias contenidas en el Real Decreto 315/2025, de 15 de abril, por el que se establecen normas de desarrollo de la Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición, para el fomento de una alimentación saludable y sostenible en centros educativos.

Entre los aspectos que se mantienen sin variación respecto al contrato actual se encuentran la propuesta de mejoras en número de personal de refuerzo, pudiendo elevarse desde los 5 actuales hasta 10 monitores; la exigencia de reparto diario con vehículo eco o cero emisiones; la adopción de medidas para alumnado de necesidades educativas especiales (NEE); la existencia de menús especiales; la ausencia de azúcares añadidos en los menús; la exigencia de inclusión de un porcentaje mínimo de productos de temporada y de producción ecológica; y la aplicación del protocolo a seguir en caso de incidentes en horario de comedor y plan de contingencias en cocina.

El contrato cuenta con un presupuesto de licitación de 3.046.586,10 euros y un plazo de ejecución de dos años, con posibilidad de verse prorrogado por un año más. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 13 de abril.

Cabe señalar que aunque cabía la posibilidad de prorrogar por un año más el contrato actual, la concejalía de Educación optó por no ejecutar esta prórroga opcional y licitar el nuevo contrato con el objetivo de incorporar estas mejoras de la forma más rápida posible. De este modo serán efectivas ya en el próximo curso, dándose una respuesta ágil a las demandas expresadas por la comunidad educativa.

TIA y extraescolares culturales

También cuenta con novedades el contrato para la prestación del servicio de actividades extraescolares culturales y TIA (Talleres Infantiles de Avilés) para los cursos 2026-27 y 2027-28. Una de las más significativas es la oferta, desde este mismo verano, de una nueva actividad extraescolar en junio y septiembre, como complemento a la reducción de jornada lectiva en los centros de Infantil y Primaria, y en continuidad con el servicio municipal de comedor, en aras a facilitar la conciliación familiar durante todo el periodo escolar.

Otra de las grandes novedades se producirá en el verano de 2027, cuando los Talleres Infantiles de Avilés (TIA) incorporarán un nuevo turno de tardes. Además, también en relación con los talleres TIA, el nuevo contrato recoge la posibilidad de ampliación en el número de plazas. Se introduce también un mayor refuerzo a las necesidades educativas especiales (NEE) y una especial atención a las diferentes necesidades del alumnado de Infantil y del de Primaria.

Entre los aspectos que se mantienen sin variación respecto al contrato actual se encuentran la exigencia de un protocolo de actuación ante incidencias; la elaboración y ejecución de estrategias de participación del alumnado; la innovación en las actividades y metodologías propuestas y la atención a la diversidad.

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El contrato cuenta con un presupuesto de licitación de de 593.624,10 euros y un plazo de ejecución de dos años, con posibilidad de dos prórrogas anuales. El plazo de presentación de ofertas finaliza el 15 de abril.