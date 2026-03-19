Avilés se reencuentra con la memoria cotidiana a través de la nueva exposición de Pérez Simón en la ciudad

“Esta es mi madre y esta soy yo”. Esto es lo que dijo Juan Antonio Pérez Simón, empresario y coleccionista de arte, cuando observó expuesta en el restaurante de Martín Berasategui, en el País Vasco, una pieza del tinetense César Castaño, según este último.

Ahora esta obra –“Sobrecarga” (2014)- se puede ver en la exposición inaugurada este jueves en la Casa de Cultura de Avilés gracias al mecenazgo del filántropo asturmexicano. La pieza de Castaño es hierro forjado sin moldes sobre base de madera de robre recuperada. Es una madre que lleva de la mano a su hijo mientras carga un cubo a la cabeza; un homenaje, en palabras de Castaño, a las mujeres.

Castaño es el único artista vivo de todos los autores que dan forma a la nueva muestra de la colección Pérez Simón en Avilés, “La memoria de lo cotidiano”. El resto de autores: de Eugenio lucas Velázquez con sus “Majas en el balcón” a Francisco Pradilla, Nicanor Piñole, Evaristo Valle, Valentín de Zabiaurre y su hermano Ramón, Mariano Moré, Francisco Bores…

Con esta son ya cinco veces que Pérez Simón presta sus obras para que las disfrute el público asturiano. Y habrá más. Lo dijo ayer la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín: “Esto ya se ha convertido en una tradición (acoger exposiciones de la colección de Pérez Simón) y en los próximos años probablemente se ampliará porque habrá más recursos, más infraestructuras”, dijo sin citar el Palacio de Balsera, antigua sede del conservatorio Julián Orbón, llamado a acoger muestras pictóricas públicas y privadas.

Por la izquierda, Alicia Vallina, Mariví Monteserín, Yolanda Alonso y Víctor Tirador, del Museo de Historia Urbana, en la inauguración de la exposición. / M.M.

Costumbrismo e IA

“Avilés se llena de orgullo al acoger una nueva muestra del patrimonio artístico de Juan Antonio Pérez Simón. He aquí una nueva demostración de su generosidad, su compromiso con la educación cultural y su convencimiento de que nuestra ciudad es un buen escenario para el encuentro entre el público y las obras de su importante colección”, precisó Monteserín en el libreto de la muestra. Incidió en vivo en la importancia de esta muestra e hizo un paralelismo entre aquel costumbrismo que luchaba contra la rápida industrialización y el ahora, que avanza hacia la Inteligencia Artificial. “Gracias a un buen coleccionista que nos aporta las piezas nosotros, como administración, podemos difundir ahora esta cultura parque la gente la comprensa, la aprenda y la disfrute”, aplaudió.

Una veintena de piezas

La comisaria de la exposición, Alicia Vallina, explicó que la muestra aúna la visión costumbrista de los artistas del norte. Son 21 piezas, 16 pinturas y cinco esculturas de dieciséis autores. Vallina destacó la pieza de Eugenio Lucas Velázquez, heredero de Goya, que aportó al género una energía distinta: la del color vivo y el movimiento. “Es una muestra bastante completa donde pretendemos dar a conocer el público el costumbrismo, que se convierte en género artístico y quiere mostrar esa defensa de la identidad cultural, de la memoria, frente al progreso, frente a la industrialización”, explicó en una visita guiada en la que estuvo Yolanda Alonso, concejala de Cultura; Carlos Cuadros, director del Centro Niemeyer o Amado Hevia "Favila", artista.

Vista de Pérez Simón, en verano

La muestra se podrá visitar hasta el 7 de septiembre. El acceso es libre y gratuito. En verano está previsto que el propio Pérez Simón visite su colección. Hasta ahora las muestras que llevan el sello del asturmexicano han cosechado éxito de visitas: casi 25.000 visitas tuvo “Artistas Asturianos en la colección de Pérez Simón”. Miles de visitas acumularon también “Mujeres artistas en la colección Pérez Simón” (2024) y “Retratos de Sorolla en la colección Pérez Simón” (2023) o las quince obras aportadas por el mecenas a la muestra “Úrculo. El enigma del viajero” (2023).