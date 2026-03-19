Bob Esponja, la receta para que los niños aprendan a hacer una resucitación cardiopulmonar en Piedras Blancas: "Hay que adaptarse para que les sea más fácil"

"Los niños de hoy en día ya no conocen La Macarena. Tratamos de adaptarnos a ellos, para que todo sea más fácil", reconocen Carmen García e Irene de Miguel, enfermeras de Pediatría del centro de salud de Piedras Blancas. Ambas llevaron la voz cantante en la 'master class' que recibieron un centenar de alumnos de cinco y seis años de edad de los colegios de Castrillón para aprender, entre otras cuestiones, a hacer una reanimación cardiopulmonar (RCP). Por motivo del cincuenta aniversario del Hospital San Agustín, la plaza de Europa de Piedras Blancas acogió una sesión en la que los niños recibieron, además, indicaciones sobre primeros auxilios e higiene de manos. También pudieron conocer de primera mano cómo funciona una ambulancia. "Queremos educar a los niños en el aspecto sanitario", señala Miguel Rodríguez, gerente, hasta el próximo lunes, del área sanitaria avilesina.

"Uno de los objetivos que nos planteamos con el cincuenta aniversario del HUSA era sacar las actividades fuera del hospital y llevarlas a los concejos. Además, le dimos mucha importancia a las actividades educativas", explica Rodríguez, que cree que realizar talleres de RCP es algo que "los niños tienen que saber hacer para salvar vidas". "Nunca se les va a pedir ser expertos, pero siempre viene bien que sepan llamar al 112 o que sepan desenvolverse", apunta el gerente, que a partir del próximo lunes gestionará el área sanitaria de Oviedo.

Las maestras de ceremonias para enseñar a los niños a hacer una RCP fueron Carmen García e Irene de Miguel. "Si plantas la semillita pronto, para que los niños se familiaricen con este tipo de cosas, nunca les va a venir mal", señalan las enfermeras, que destacan la importancia de que los jóvenes "sean autónomos". "Así lo pueden normalizar", comentan. Para su taller los niños debían llevar su propio peluche, para practicar con ellos las maniobras. Y, para que los asistentes estuviesen más cómodos, cambiaron la tradicional Macarena por la canción de Bob Esponja, para, con ella, marcar el ritmo de cada compresión. "La intención es adaptar este tipo de maniobras a algo a lo que ya estén familiarizados. Por eso les pedimos que traigan sus propios peluches y utilizamos cosas que ellos conozcan", afirman.

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"Este tipo de técnicas es algo que trabajamos con el alumnado desde que comienzan con nosotros", asegura Iziar Viña, directora de la escuela de Infantil Infanta Leonor, una de las participantes en la actividad. "Para nosotros es muy importante que los alumnos estén concienciados desde pequeños sobre los primeros auxilios. Pueden suceder cosas en sus casas en las que será necesario que reacciones, por eso nos centramos mucho en ello", subraya la castrillonense. Además de este taller, en su escuela se realizó, hace unas semanas, una actividad similar. "En estas edades es fundamental trabajar este tipo de técnicas. Los niños son como esponjas y nunca se sabe cuándo vas a necesitar algo así", destaca Lucía González, profesora del colegio El Vallín. En su centro se trata de fomentar este tipo de enseñanzas desde la literatura adaptada a las edades de los más pequeños.