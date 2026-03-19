Derechos Ciudadanos destaca el paso histórico que supondrá la futura ley LGTBI para blindar libertades y evitar la discriminación

Nueve largometrajes, diez cortos y más de una decena de actividades forman parte de la programación de la XI edición del Festival de Cine LGTBI del Centro Niemeyer en Avilés que se celebrará del 9 al 19 de abril. Un festival que "que se ha consolidado y que va creciendo en el imaginario del audiovisual en Asturias hablando de los derechos y la cultura del colectivo" y que, además, "ha conseguido reconocimiento del sector más allá del Pajares", apunta el coordinador de actividades del Centro Niemeyer, Borja Ibaseta.

De los nueve largometrajes, "cinco son películas de ficción, tres documentales y una película de animación", explica una de las comisarias del festival encargadas de la programación cinematográfica, Alaitz Arenzana. "Destacar uno es difícil, todos tratan muchísimos temas como familias elegidas, homofobia, la celebración del deseo o el consentimiento. Sin embargo, si tuviera que elegir dos, serían las últimas ganadoras del premio Teddy de la Berlinale, como son la española 'Iván & Hadoum' y 'Lesbian Space Princess', de animación".

Concursarán nueve obras, pero son 12 los directores, pues alguna de ellas está coproducida: "Son siete mujeres cis hetero, dos hombres trans, una persona no binaria y dos hombres cis hetero, lo que demuestra la diversidad que hay detrás de este festival de cine", añade Arenzana. Estarán dentro de la sección oficial Panorama, concebida como un recorrido por el cine LGTBI reciente. Todas las proyecciones serán en versión original subtitulada al español y las entradas se pondrán a la venta a partir del 20 de marzo a las 11 horas. Los precios serán de 5 euros en tarifa general y 3 euros en tarifa reducida y se podrán adquirir en la taquilla del Centro Niemeyer y a través de su página web.

La viceconsejera de Derechos Ciudadanos del Principado de Asturias, Beatriz González, define el Festival de Cine LGTBI como "una cita ineludible en Asturias, que representa no solo lo que es el arte audiovisual, sino también la libertad, la visibilización del colectivo, los derechos de las personas LGTBI y un reconocimiento público muy necesario para mejorar nuestra calidad democrática".González Prieto ha destacado el avance histórico que supondrá la futura Ley LGTBI de Asturias para blindar libertades, evitar la discriminación y garantizar derechos humanos.

Por otra parte, el actor Rodrigo Agüeria y la actriz Nina Alonso, coprotagonistas del cortometraje "Aquí donde soy", de Daniel Braga, se enorgullecen de "participar en un corto que sale de Asturias y que da voz a historias que se viven globalmente y, así, llegar a más gente".

Todos los largometrajes se proyectarán del 9 al 19 de abril a la misma hora, a las 20.00 horas. "Este cuerpo mío" de Afioco Gnecco y Carolina Yuste inaugurará el festival el primer día, que será presentada por el codirector, que también es coprotagonista, y acompañará al público en la sesión. El 11 de abril será la proyección de "Els mals noms", de Marc Ortiz; el 12 de abril, "Between goodbyes", de Jota Mun; el 13 de abril "Sandbag dam", de Čejen Černić; el 14 de abril "Dreamers", de Joy Gharoro-Akpojotor; el 15 de abril "Seaside avenue", de Maju de Paiva y Bernardo Florim; el 16 de abril "Truth or dare", de Maja Classen; el 18 de abril "Lesbian space princess", de Leela Varghese y Emma Hough; y, para clausurar el ciclo, se proyectará "Iván & Hadoum", de Ian de la Rosa.

Los cortometrajes se dividen en dos sesiones, una el 12 de abril a las 18.00 horas y otra el 19 de abril a la misma hora. Los seleccionados formarán parte del programa "Armarios abiertos", impulsado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, con el objetivo de reforzar la dimensión pública y diplomática del festival y favoreciendo la circulación internacional del cine LGTBI español más allá de nuestras fronteras. Fuera de la competición se proyectará el cortometraje "Transición", de David Velduque, el 18 de abril a las 19.00 horas, que contará con un encuentro con el director y presentador del pódcast "Sabor a queer".

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La programación del festival cuenta con otras actividades, como la exposición "findesiglo (1991-2001)", del artista visual David Trullo y que se podrá visitar en el edificio polivalente del Centro Niemeyer del 9 de abril al 3 de mayo. También se incluyen propuestas de artes escénicas como la pieza "Mover montañas", del actor y creador Alberto Velasco, que se presentará el 18 de abril a las 18.00 horas en la plaza del Centro Niemeyer. También contará con la representación teatral de "El rey de la farándula" el 10 de abril, a las 20.00 horas, y dos mesas redondas dedicadas a la reflexión sobre literatura, cine, deseo, activismo y cultura LGTBI.