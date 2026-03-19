Ya hay elegida para sustituir al gerente del Área sanitaria de Avilés, y a dónde se irá la actual responsable

El nuevo cuadro directivo de la sanidad pública asturiana va configurándose de manera paulatina. Los máximos responsables –gerentes– de las tres áreas de salud ya están decididos: serán Miguel Javier Rodríguez Gómez para la zona con cabecera en Oviedo; María Luisa Sánchez Núñez para el área radicada en Gijón; y Asunción Artime García para la demarcación con sede central en Avilés.

Los dos primeros son inspectores médicos y tienen experiencia como gerentes. La tercera es licenciada en Derecho, lleva muchos años en la Administración sanitaria y en los últimos años ha sido directora Económica y de Profesionales del área sanitaria de Avilés.

El otro nombramiento relevante –desvelado en la tarde de ayer por este periódico– es el de la médica de familia Rut Palacio González, que mantiene cargo –directora de Atención Sanitaria y Salud Pública–, pero que pasa del área de Avilés al área de Oviedo. La doctora Palacio se hizo conocida y adquirió prestigio a principios de 2023 como negociadora del Sindicato Médico de Asturias (SIMPA) en el complejo y controvertido modelo de guardias en Atención Primaria.

"Nuestro gerente del área sanitaria se nos va y este es el último acto oficial o institucional en el que participa aquí [en Avilés]. Así que nuestros mejores deseos para tu nueva responsabilidad y mi agradecimiento por este tiempo en el que hemos trabajado juntos". Con una despedida y un agradecimiento hacia el que ha sido durante los dos últimos años y medio gerente del área sanitaria avilesina, Miguel Rodríguez, comenzaba ayer la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, la presentación de un programa pionero en Asturias para paliar la soledad no deseada.

No era ningún secreto, pues ya LA NUEVA ESPAÑA adelantó el pasado día 6 el traslado del gerente a la máxima responsabilidad sobre el área de salud de Oviedo y, en consecuencia, sobre el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Sin embargo, cogió por sorpresa al propio Rodríguez, quien fuera de micrófono precisó: "Se hará público la semana que viene".

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Los nombramientos de los gerentes y los diversos directores de las tres áreas se conocerán la próxima semana y, acto, seguido, se publicarán en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA). Estos serán los directivos que dirijan el despliegue de la reordenación del mapa sanitario asturiano derivado de la fusión de las ocho áreas existentes desde 1984 en solo tres grandes circunscripciones: área I: Occidente (las antiguas zonas de Avilés y Jarrio); área II: Centro-Suroccidente (las antiguas áreas de Oviedo, Caudal y Cangas del Narcea); y área III: Oriente (las antiguas áreas de Gijón Nalón y Arriondas).