Izquierda Unida de Castrillón pide "decisiones valientes" al Ayuntamiento para garantizar vivienda digna

Izquierda Unida de Castrillón se ha querido posicionar al respecto de la polémica que ha enfrentado, durante esta semana, a PSOE con Vox y PP. "No rechazamos la propuesta del PSOE de crear una mesa de vivienda, pero también tenemos claro que sin medidas concretas, no servirá para nada", subrayan desde el partido, que cree que "frente al discurso vacío de la derecha, hay ejemplos claros de que sí se puede actuar". "La puesta en marcha de políticas que favorezca la construcción de vivienda pública, el programa autonómico "Alquilámoste"donde la administración autonómica es la garante de los derechos tanto del propietario como del inquilino o la aprobación de la LOITA, todas ellas impulsadas por IU demuestran que cuando la administración interviene, se puede dar solución a un problema tan importante como es el acceso a una vivienda digna a precios asequibles", aseguran.

El partido liderado por Yasmina Triguero le pide al Ayuntamiento de Castrillón "decisiones valientes" en materia de vivienda, tales como la cesión de suelo público para vivienda pública, control de precios del alquiler o declarar los núcleos urbanos del concejo de Castrillón zona tensionada. "Además, es imprescindible una ley estatal de vivienda que blinde este derecho y frene la especulación sin que hasta la fecha ni PSOE ni los partidos de la derecha hayan dado el paso necesario, como reclamamos desde IU", apuntan.

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Izquierda Unida lamenta que "a día de hoy no existe una decisión política firme que garantice por ley el acceso a una vivienda digna" y cree que "negar la intervención del mercado es perpetuar el problema haciendo cada vez más difícil el acceso a una vivienda digna para las familias trabajadoras". "Para IU la única solución posible pasa por más política pública y menos negocio con la vivienda", sentencian.