Malena Alterio: "Para los tiempos que corren, estamos en la resistencia: el teatro es un espacio que no va a morir nunca"

La actriz Malena Alterio (Buenos Aires, Argentina, 1974) estrena este viernes (20.00 horas) en Avilés, en el teatro Palacio Valdés “La vida extraordinaria”, una comedia de Mariano Tenconi Blanco que coprotagoniza junto a Carmen Ruiz. Conversa con LA NUEVA ESPAÑA justo un minuto después de la presentación en España de un espectáculo que inicia gira en Avilés.

Yo creo que la última vez que estuvo en este teatro fue con “Emilia”, con Claudio Tolcachir.

Es que ya he perdido la cuenta, porque también estuve en el Niemeyer con “Atchúusss!!!” Estuve con “Los hijos se han dormido”. Y luego, aquí estuve con “Emilia”. Estuve con “Los Universos Paralelos”. Estuve con “Los amigos de ellos dos”.

Vamos.

¡Vamos! ¡A poco me empadrono!

¿Qué le da el teatro?

¿Qué me da el teatro? Bueno, me da una manera de vivir. Me da la posibilidad de probar, de equivocarme, de conocer gente, de sacar emociones, de contar historias, de compartir con el público, de pagar la luz, el agua, el teléfono, gas...

¿Y a su experiencia como actriz?

Me hace crecer. Me hace crecer como actriz y como ser humano.

¿Y las giras?

Para los tiempos que corren, pienso que estamos en la resistencia: el teatro es un espacio que no va a morir nunca y que una hora, hora y media, dos horas, lo que dure, que se genera una comunión real entre nosotros, los actores, la historia que contamos y el público. Y apagas el móvil, -a veces suenan, efectivamente-, pero por lo general, bueno, se genera algo que ya hace tiempo que se va perdiendo. Y eso nos humaniza y creo que es artesanía pura y que va a perdurar por muchos años.

Eso lo siente cuando es actriz. ¿Y cuándo es espectadora?

Yo soy... Vamos, trato de asistir y de ver obras y me lo paso pipa. Sí, sí, me encanta. Por lo que le cuento también, como actriz y como espectadora, creo que es un encuentro muy humano, en donde también aprendes, te ríes, te emocionas, te enfadas y te aburres, a veces te aburres, claro que sí.

Yo lo que veo es que el teatro inventa un abanico mayor de “malenas”: la cómica, la trágica…

Si tienes la fortuna de poder transitar por distintos personajes, autores, historias, de repente es como encarar las energías y las formas que la partitura te requiere. Y eso es que es muy divertido, y así se aprende también, pudiendo barajar varias historias.

Estuve leyendo que la política cultural en Argentina ha tocado fuertemente la escuela de Claudio de Tolcachir.

La situación ahí la verdad que es un poco triste, es descorazonadora, y no sé en qué va a derivar toda esta política que está planteando el nuevo presidente. Entonces, bueno, es como para estar preocupados, porque hay cosas que vas oyendo que dices, madre mía. Y también te genera como una gran pregunta, que dices, a lo mejor soy yo la que estoy equivocada, porque no entiendo cómo tanta gente lo puede apoyar, igual que tanta gente que apoya a Trump. No lo sé, es como que cada vez entiendo menos el mundo.

Hace unos años estaba aquí mismo Héctor Alterio, sentado en estas butacas presentado “El Padre”.

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Él siempre va a estar conmigo y con todos. Ha dejado un legado de trabajos en la memoria y el recuerdo, y en el audiovisual, que eso perdurará por muchos años, ¿no? Casi por toda la vida. De toda la gente que lo vio en el teatro, yo creo que va a guardar un tesoro, porque era realmente un ser excepcional. Su calidad humana trascendía la pantalla y los escenarios. Y, bueno, ¿qué le voy a decir? Estamos todos muy tristes, asimilando la ausencia, pero orgullosos.