Las mujeres de Gozón retoman sus jornadas de convivencia con una excursión a Ribera de Arriba

Un grupo de cincuenta mujeres de Gozón participó este jueves en una jornada de convivencia en el concejo de Ribera de Arriba. El colectivo se desplazó en autobús para conocer primero el centro de interpretación del hórreo, situado en Soto de Ribera, para después dirigirse a la localidad de Bueño previa comida. Esta excursión está promovida por el Ayuntamiento a través del área de Igualdad.