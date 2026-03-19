Las mujeres de Gozón retoman sus jornadas de convivencia con una excursión a Ribera de Arriba
I. G.
Luanco
Un grupo de cincuenta mujeres de Gozón participó este jueves en una jornada de convivencia en el concejo de Ribera de Arriba. El colectivo se desplazó en autobús para conocer primero el centro de interpretación del hórreo, situado en Soto de Ribera, para después dirigirse a la localidad de Bueño previa comida. Esta excursión está promovida por el Ayuntamiento a través del área de Igualdad.
- Consternación en el colegio San Fernando de Avilés por el fallecimiento de uno de sus alumnos, de 5 años
- Uno de los chiringuitos más famosos de Asturias busca dueño: frente a una playa 'top' y a concurso por 35.715 euros al año
- Multitudinaria soledad de Víctor Manuel en el Niemeyer
- El Puerto de Avilés, el gran 'beneficiado' por la avería del horno de Arcelor: las importaciones de slabs ayudan a compensar la crisis de los eólicos
- Así está el plan para construir 55 pisos nuevos, un parking y una plaza a escasos metros del ayuntamiento de Avilés
- Un bombero elabora el mejor mantecado de Avilés: 'El truco es pomar bien la mantequilla y agregar los huevos uno a uno
- Chiringuito a precio de chollo en una playa de Asturias: a subasta por 2.558 euros anuales
- El pulpo, las llámpares y el pescado de roca, protagonistas de las primeras jornadas gastronómicas del pedreru en Gozón y Carreño