Los dos nuevos ediles del PP de Gozón, de los últimos de la lista, hablan sobre su incorporación al Pleno: "Era una idea remota, pero adquirimos un compromiso"

Noelia Alonso y Marcos Castañeda acudirán al próximo Pleno de Gozón para prometer su cargo como nuevos concejales del PP y así completar el grupo municipal tras la crisis interna en el seno de los populares, que llevó al principal partido del concejo a perder tres ediles que se pasaron al grupo de no adscritos. Con esas dos incorporaciones, el PP mantiene cuatro miembros en la corporación. Alonso concurrió en la lista electoral de 2023 en el puesto número 16 y Marcos Castañeda era el último reserva de la candidatura, "el número 20". Ninguno contaba con ocupar un puesto en el salón de Plenos. "Era una idea remota", sostiene Alonso. "No lo esperaba pero podía ocurrir", apunta Castañeda. Ambos coinciden en que al formar parte de la lista adquirieron un compromiso y ahí están, con ganas de iniciar su actividad municipal.

Ambos serán nuevos en el salón de Plenos, como le ocurrió a los dos concejales que actualmente mantiene el PP (Ángela Ochoa y Sergio Heres) al inicio del mandato, y mantienen una actitud entusiasta para el poco menos de año y medio que resta hasta las próximas elecciones municipales. "Tenemos un trabajo duro por delante, confío en el equipo y volveremos a ganar la confianza de los gozoniegos", sostiene la futura concejala del PP. "Afrontamos esta etapa con ilusión y tenemos que mirar siempre hacia adelante", añade Castañeda. Los dos coinciden en que desde que comenzó el mandato se han volcado en colaborar con el partido y con sus compañeros del grupo municipal. "Me impliqué desde el minuto cero", remarca Alonso.

El PP comenzó el mandato con siete ediles y con la fuerza de haber recuperado ser el primer partido del concejo en votos tras varios mandatos. El partido consiguió mantener sus concejales aunque con algunos problemas internos hasta que el pasado 20 de febrero y después el 23 de ese mes, el grupo municipal quebró y pasó a contar con cuatro de siete concejales porque Florentino Cuétara, Patricia Suárez y Jorge Calderón habían decidido abandonar el partido y pasarse al grupo de no adscritos. Eso sí, conservando su acta de concejal, que es personal. Una semana después llegó la dimisión por motivos personales de Adelaida Velarde y María Jesús Fernández, que dejó al partido con dos ediles en la corporación y dos vacantes por cubrir, que tras varias renuncias se han conseguido completar.

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La crisis interna, defienden Alonso y Castañeda, ya es cosa del pasado y ahora toca sacar proyectos adelante por el "bien del concejo". "En el partido seguimos incorporando gente, yo estuve desde el principio y aquí sigo, ahora de concejal porque adquirí un compromiso", indicó Castañeda