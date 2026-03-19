La Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca trasladará al barrio de La Carriona sus promociones y recompensas, que ya benefician a un centenar de negocios en la ciudad

La Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (UCAYC) y la Asociación de Vecinos La Xunta de La Carriona han suscrito un acuerdo de colaboración este jueves para la difusión de la tarjeta de fidelización 'Aquí vuelvo', que contempla ventajas por la compra en el comercio de proximidad.

Así, la UCAYC entregará la tarjeta de forma gratuita a todos los asociados de La Xunta que lo demanden, pudiendo con ello beneficiarse de las promociones y recompensas que libremente hagan los comercios adheridos a esta iniciativa -actualmente 103-, además de las promociones específicas que impulse la propia Unión de Comerciantes vinculadas al uso de esta tarjeta de fidelización, como la que ahora está vigente coincidiendo con el Día del Padre, y que regala cinco estancias para dos personas en hotel-spa; cheques regalo por importe de 50 euros cada uno para hacer compras en los comercios participantes y botellas de aluminio reutilizables promocionando el portal de compras de www.tiendaviles.com.

Las tarjetas se pueden solicitar en los comercios participantes que se encuentran indicados en el portal web de UCAYC, así como en las sedes de las organizaciones que han firmado convenio con UCAYC, a los que ahora se suma la asociación de vecinos La Xunta, de La Carriona.

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En el acto de firma del acuerdo han participado José Manuel García "Roxin", presidente de UCAYC; y Manuel Doblas Mirón, presidente de la asociación de vecinos La Xunta, con la presencia de la concejala de Comercio, Raquel Ruiz, y representantes de Banco Sabadell, entidad colaboradora en la iniciativa.