El vidrio leonés busca reflejo en el avilesino: las vidas paralelas y cruzadas de Saint-Gobain y TVITEC

En la empresa TVITEC, que está en Cubillos del Sil, en la comarca leonesa del Bierzo, trabajan 385 personas: la vidriera de Javier Prado Ovalle ha conseguido —lo hizo público la semana pasada— que la sociedad inmobiliaria pública Sepides habilite para ella un crédito de 120 millones para la construcción de un horno float para sus instalaciones en el polígono del Bayo, pegado a Ponferrada, a doscientos kilómetros de la planta de Avilés casi en línea recta.

Cuando el horno float se active, TVITEC aparte de transformar vidrio (a eso se dedica), fabricará. Y así su fortuna irá pareja a la de Saint-Gobain Cristalería, la multinacional francesa que se estableció en Avilés a mediados de la década de los cincuenta del siglo pasado. En La Maruca trabajan actualmente 281 personas. La compañía redujo su plantilla en un centenar de trabajadores —más o menos— cuando en la primavera de 2024 mandó cerrar su negocio de Sekurit, o sea, el de parabrisas.

Los leoneses quieren tener su propio horno —va a costar 185 millones: 65 los pone la propia vidriera berciana, el grueso viene del crédito—. Desde que el horno avilesino tuvo dos accidentes consecutivos que afectaron negativamente a la producción general —la detuvieron—, la multinacional francesa se ha puesto las pilas para poner en marcha una infraestructura nueva (porque garantiza el porvenir de la fábrica avilesina por veinte años, más o menos). Sin embargo, esas pilas no han encendido la marcha. Y eso que han tenido empujones públicos como el que dio Jordi Hereu, que es el Ministro de Industria, o el del Ayuntamiento de Avilés o el Principado de Asturias —por la boca de Borja Sánchez, el consejero de Ciencia e Industria, que llegó a decir que el nuevo horno de Avilés costará, precisamente, 120 millones de euros—.

TVITEC logró hace cuatro años formalizar el compromiso de la administración pública nacional —fue una visita conjunta de las ministras de Industria y de Transición Ecológica: Reyes Maroto y Teresa Ribera—. Aquella visita ha cobrado forma estos días con la puesta a disposición de la compañía leonesa de los 120 millones para un horno, en principio, capaz de sacar 850 toneladas diarias (el de Avilés, ahora, solo llega a las 750).

Trabajos avanzados

Los trabajos en Avilés están más avanzados y, pese a ello, nadie dice nada de manera oficial. Jean-Luc Gardaz —el consejero delegado de Saint-Gobain en los países mediterráneos— habla de “reparación” del horno. Los trabajadores buscan respuesta a esa “reparación”: “¿Intensa, para cumplir el expediente...?” En 2024 la compañía francesa formó una comisión para diseñar un nuevo horno. Ese diseño está terminado. Presumiblemente —la compañía, como otros asuntos semejantes, no lo ha garantizado— es el que se ha presentado a la convocatoria de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de descarbonización, dotada con una cuantía total máxima de 330 millones de euros.

TVITEC tiene el dinero, le falta el proyecto y, según apuntan fuentes consultadas, lo pueden tener este mismo año (si Cristalería apaña una subvención de Industria podría empezar la obra en noviembre). Los dueños de la empresa berciana calculan así que “en 2029” iba a empezar a producir vidrio flotado. Saint-Gobain ya tiene avanzado ese camino. Lo que se dice en la fábrica de Avilés es que la obra del horno (si es reparación, como dice Gardaz; si es híbrido, como señaló en una reunión con sindicalistas el director de la fábrica avilesina) se ponga en marcha “en noviembre”. Y, si esto es así, si Saint-Gobain se pone las pilas, “en la primavera de 2027” habrá nueva infraestructura en Avilés.

Lo que no ha quedado claro es si la relación comercial entre TVITEC y Saint-Gobain va a transformarse con la construcción del nuevo horno en El Bierzo (la empresa de Prado Ovalle es actualmente cliente de la planta de La Maruca: ¿será competencia?, ¿la península Ibérica da para dos hornos float?). En Avilés, al menos, se produce vidrio de capas que en El Bierzo no se puede producir de la misma manera. TVITEC es, ahora, un cliente de primera envergadura de Avilés: el 20 por ciento de la producción avilesina la adquiere la planta leonesa.