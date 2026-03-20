El alumnado de 3ºA del colegio Campiello de Castrillón y su "reloj inteligente": un proyecto por la inclusión y para eliminar barreras

El alumnado del colegio José Luis García Rodríguez “Campiello” de Piedras Blancas tiene claro lo que es la inclusión y la empatía. Prueba de ello es que la clase de 3ºA ha sido capaz de idear un “reloj inteligente”, también denominado “Traductor de expresiones humanas”, con el que ha ganado en su categoría el concurso “El cole de tus sueños” que convoca la ONCE, precisamente, para fomentar la inclusión en los centros educativos.

Elia de Sousa y Adrián García son los portavoces de la clase y detallan que ese invento premiado con 300 euros “es capaz de detectar las emociones de las personas”. Ese “reloj inteligente” es capaz, de acuerdo a su proyecto, de detectar el tono de voz y las señales sociales tales como sonrisas o silencios y las convierte en mensajes por vibración o audio. “Con señales, el reloj sabe si estás aburrido, contento o enfadado”, apuntan ambos alumnos de una clase tan activa como inclusiva. Detalla Elsa Sierra que el invento que han ideado está “pensado para personas con autismo, ciegas, para todos”.

Los pequeños detallan en la explicación ganadora de la categoría A del concurso que ese “Traductor de expresiones humanas” es capaz de eliminar las barreras de comprensión de señales que no son verbales. El proyecto de “reloj inteligente” salió adelante por votación de la mayoría del alumnado aunque antes habían pensado en otros proyectos como un sensor para los zapatos capaz de detectar pasos de cebra. Estos premios son por autonomías. El colegio Campiello ganó en su categoría de Primaria, el galardón de segundo ciclo de esa etapa escolar fue a parar al colegio ovetense Santo Domingo Guzmán y de alumnado de ESO al IES de Pravia.

El alumnado de 3ºA desearía que su “traductor” se hiciera realidad para ayudar a hacer la vida más sencilla tanto a niños como adultos. “La idea era pensar en un proyecto para que todo el mundo tenga las mismas facilidades”, señalaron los pequeños. Las impulsoras de este proyecto son las docentes Gemma Prieto Bernárdez e Isabel Tarrela Canal. La primera es maestra de Pedagogía Terapéutica (PT) y la segunda es la tutora de la clase y también cuenta con la especialidad de PT.

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El premio obtenido es económico. El alumnado ha conseguido 300 euros y aún no tiene decidido en qué los invertirá. Algunos hablan de ir a Madrid al Museo de Ilusiones Ópticas o al Zoo, pero lo que las maestras tienen claro es que la decisión será de los creadores del “reloj inteligente”, eso sí, acotan que se ha de destinar a una cuestión que integre tanto el factor lúdico como educativo.