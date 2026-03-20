Asturias habla en verso del Aeropuerto a Avilés
El Aeropuerto de Asturias y El Corte Inglés de Avilés acogen actos poéticos, incluyendo lecturas de poemas a cargo de José Taboada y varios poetas locales, en el marco del Día Mundial de la Poesía
Asturias tiene alma de poesía. Es la razón por la que este viernes, y coincidiendo con el Día mundial de la Poesía proclamado por la Unesco, en la región se leyeron poemas aquí y allá. En la comarca avilesina se desarrolló una actividad organizada por Asturias, Capital Mundial de la Poesía, movimiento cultural que impulsa el lema “Asturias, Ama la Poesía”. Hubo dos escenarios: el Aeropuerto de Asturias y El Corte Inglés de Avilés.
En el aeródromo asturiano, los textos acompañaron a los viajeros en la zona de salidas a eso de mediodía. Puso su voz el cantautor asturiano José Taboada. En el centro comercial avilesino entre tanto se celebraron varias intervenciones poéticas de Carmen Nuevo, Mercedes Tuñón, Rosa Cordero y Jose Marce G. Fernández Luanco, que ofrecieron al público una muestra de su obra y su voz poética en horario vespertino.
La tarde contó también con un acompañamiento musical muy especial: el del violonchelista Diego Álvarez, joven avilesino que se presenta a sí mismo como “un músico abierto y dispuesto a implicarse en cualquier proyecto”. Ayer su música era poesía. Además del grupo de poetas ligado a Verso Fuster, todos aquellos que quisieron recitar versos o poesías tuvieron la oportunidad de hacerlo en Avilés.
Poesía en el aire
Hoy continuarán losa actos. Por citar dos ejemplos: los comandantes de Iberia de vuelos a Asturias desde Madrid leerán algunos poemas aludiendo a Asturias, Capital Mundial de la Poesía. "Asturias Capital Mundial de la Poesía", la iniciativa liderada por el periodista y director emérito de la Fundación Princesa de Asturias, Graciano García, ha convocado también "Maratón de la Poesía" en el Paraninfo de la Universidad de Oviedo, de 12.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Consternación en el colegio San Fernando de Avilés por el fallecimiento de uno de sus alumnos, de 5 años
- Bob Esponja, la receta para que los niños aprendan a hacer una resucitación cardiopulmonar en Piedras Blancas: 'Hay que adaptarse para que les sea más fácil
- Uno de los chiringuitos más famosos de Asturias busca dueño: frente a una playa 'top' y a concurso por 35.715 euros al año
- Multitudinaria soledad de Víctor Manuel en el Niemeyer
- El Puerto de Avilés, el gran 'beneficiado' por la avería del horno de Arcelor: las importaciones de slabs ayudan a compensar la crisis de los eólicos
- Un incendio por la noche calcina parte de la conocida Parilla Los Sauces en Avilés
- Así está el plan para construir 55 pisos nuevos, un parking y una plaza a escasos metros del ayuntamiento de Avilés
- Un bombero elabora el mejor mantecado de Avilés: 'El truco es pomar bien la mantequilla y agregar los huevos uno a uno