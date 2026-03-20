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Asturias habla en verso del Aeropuerto a Avilés

El Aeropuerto de Asturias y El Corte Inglés de Avilés acogen actos poéticos, incluyendo lecturas de poemas a cargo de José Taboada y varios poetas locales, en el marco del Día Mundial de la Poesía

José Taboada en el Aeropuerto de Asturias este viernes, poco antes de actuar.

José Taboada en el Aeropuerto de Asturias este viernes, poco antes de actuar. / Mara Villamuza

Myriam Mancisidor

Myriam Mancisidor

Avilés

Asturias tiene alma de poesía. Es la razón por la que este viernes, y coincidiendo con el Día mundial de la Poesía proclamado por la Unesco, en la región se leyeron poemas aquí y allá. En la comarca avilesina se desarrolló una actividad organizada por Asturias, Capital Mundial de la Poesía, movimiento cultural que impulsa el lema “Asturias, Ama la Poesía”. Hubo dos escenarios: el Aeropuerto de Asturias y El Corte Inglés de Avilés.

En el aeródromo asturiano, los textos acompañaron a los viajeros en la zona de salidas a eso de mediodía. Puso su voz el cantautor asturiano José Taboada. En el centro comercial avilesino entre tanto se celebraron varias intervenciones poéticas de Carmen Nuevo, Mercedes TuñónRosa CorderoJose Marce G. Fernández Luanco, que ofrecieron al público una muestra de su obra y su voz poética en horario vespertino.

La tarde contó también con un acompañamiento musical muy especial: el del violonchelista Diego Álvarez, joven avilesino que se presenta a sí mismo como “un músico abierto y dispuesto a implicarse en cualquier proyecto”. Ayer su música era poesía. Además del grupo de poetas ligado a Verso Fuster, todos aquellos que quisieron recitar versos o poesías tuvieron la oportunidad de hacerlo en Avilés.  

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Hoy continuarán losa actos. Por citar dos ejemplos: los comandantes de Iberia de vuelos a Asturias desde Madrid leerán algunos poemas aludiendo a Asturias, Capital Mundial de la Poesía. "Asturias Capital Mundial de la Poesía", la iniciativa liderada por el periodista y director emérito de la Fundación Princesa de Asturias, Graciano García, ha convocado también "Maratón de la Poesía" en el Paraninfo de la Universidad de Oviedo, de 12.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

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