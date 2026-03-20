Asturias habla en verso del Aeropuerto a Avilés

Asturias tiene alma de poesía. Es la razón por la que este viernes, y coincidiendo con el Día mundial de la Poesía proclamado por la Unesco, en la región se leyeron poemas aquí y allá. En la comarca avilesina se desarrolló una actividad organizada por Asturias, Capital Mundial de la Poesía, movimiento cultural que impulsa el lema “Asturias, Ama la Poesía”. Hubo dos escenarios: el Aeropuerto de Asturias y El Corte Inglés de Avilés.

En el aeródromo asturiano, los textos acompañaron a los viajeros en la zona de salidas a eso de mediodía. Puso su voz el cantautor asturiano José Taboada. En el centro comercial avilesino entre tanto se celebraron varias intervenciones poéticas de Carmen Nuevo, Mercedes Tuñón, Rosa Cordero y Jose Marce G. Fernández Luanco, que ofrecieron al público una muestra de su obra y su voz poética en horario vespertino.

La tarde contó también con un acompañamiento musical muy especial: el del violonchelista Diego Álvarez, joven avilesino que se presenta a sí mismo como “un músico abierto y dispuesto a implicarse en cualquier proyecto”. Ayer su música era poesía. Además del grupo de poetas ligado a Verso Fuster, todos aquellos que quisieron recitar versos o poesías tuvieron la oportunidad de hacerlo en Avilés.

Un momento de la lectura en El Corte Inglés, con Verso Fuster en el atril / Lne

Poesía en el aire

Hoy continuarán losa actos. Por citar dos ejemplos: los comandantes de Iberia de vuelos a Asturias desde Madrid leerán algunos poemas aludiendo a Asturias, Capital Mundial de la Poesía. "Asturias Capital Mundial de la Poesía", la iniciativa liderada por el periodista y director emérito de la Fundación Princesa de Asturias, Graciano García, ha convocado también "Maratón de la Poesía" en el Paraninfo de la Universidad de Oviedo, de 12.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.