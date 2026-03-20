Avilés encara la Semana Santa con el pregón de Manuel Ángel Hidalgo, este domingo, y la llegada de una nueva talla "más grande" para la procesión del Lunes Santo de la Cofradía de Jesús de la Esperanza

"Como todos los años y trabajando más para llegar a ser Fiesta de Interés Turístico Nacional". Así encara la Junta de Cofradías de Avilés la Semana Santa de 2026, cuyos actos comienzan este domingo, 22 de marzo, con la lectura del pregón por parte del historiador y gestor cultural Manuel Ángel Hidalgo, de origen avilesino. Las celebraciones religiosas como tal de las hermandades locales arrancarán el 29 de marzo, domingo de Ramos, con la tradicional procesión de la Borriquilla, y se prolongarán hasta el 5 de abril, domingo de Resurrección. Estas celebraciones cuentan con la declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional desde 2003.

Como novedad este año, cuenta el presidente de la Junta de Cofradías de Avilés, Carlos Fernández Mora, "esperamos, si Dios quiere que llegue, poder contar con una nueva imagen en el paso del Lunes Santo, con la cofradía de Jesús de la Esperanza". Aún están pendientes de que les llegue, pues cambiarían "al Cristo de Medinaceli por un Cautivo Despojado más nuevo, evidentemente, y con talla más grande", asegura.

Y como ya es habitual, "cada año notamos cómo la Semana Santa está en auge", pues cada vez son más las personas que quieren sumarse a esta celebración, "y de cualquier edad", apunta Mora. "No sabría dar una cifra exacta de cuántos más cofrades somos este año, pero en la mía, que es la de San Pedro, somos 20 personas más", añade. Además, recuerda que "seguramente en la de San Juan sean muchos más".

El pregonero

"Todo el trabajo del pasado nos ha llevado a un presente donde la Semana Santa goza de una excelente salud. Las cofradías son las mayores asociaciones de nuestra ciudad". Cuando aún quedaba mes para el pregón de la Semana Santa de Avilés, Manuel Ángel Hidalgo, historiador y gestor cultural, que fue director del Museo de la Historia Urbana de Avilés, confesó que le hacía especial ilusión ser el pregonero de la cita. El avilesino se pronunció al respecto en la presentación del cartel anunciador, obra del castrillonense Aarón Martínez. La capilla de Jesusín de Galiana se quedó pequeña para acoger el evento.

"En mi casa me enseñaron a dar las gracias cuando te dan algo; y poder pregonar la Semana Santa de mi ciudad es algo por lo que dar, y mucho, las gracias", señaló Hidalgo, que fue director del museo de Historia Urbana de Avilés, además de crear y dirigir el Centro de Interpretación del Cementerio de La Carriona.

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El avilesino quiso recordar entonces las "procesiones masivas de mi juventud" e hizo un especial inciso en los años 70. "Hubo una época donde, en las grandes ciudades de Asturias, los santos y las imágenes se quedaban dentro de las iglesias. Aquí salían año tras año a la calle. Reconocer ese trabajo es fundamental, es lo que nos ha llevado a un presente en el que nuestra Semana Santa goza de una excelente salud", subrayó.