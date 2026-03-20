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Catorce centros educativos organizan un mercadillo para financiar los viajes de estudios del alumnado

Las personas que quieran colaborar podrán adquirir complementos de ropa de segunda mano, pulseras, collares, llaveros, juegos de mesa, libros o hacerse un retrato, una trenza, o participar en un taller pintacaras

EN IMAGENES: El mercado de cooperativas escolares en Avilés

EN IMAGENES: El mercado de cooperativas escolares en Avilés / Mara Villamuza

M.O.

Avilés

Por cuarto año consecutivo, este sábado profesorado, alumnado y familias de catorce centros educativos de Avilés participarán en un mercadillo conjunto para recaudar dinero para sus viajes de fin de estudios. Abre en horario de once a dos de la tarde.

La sección de Educación del Ayuntamiento de Avilés, a iniciativa de las asociaciones de padres y madres ha invitado a participar en esta iniciativa a todos los centros de la ciudad. Para organizar esta actividad, se ha impulsado un proceso de participación a través de encuentros, contactos y reuniones de coordinación con todos los centros y las Ampas.

El mercadillo estará situado en la calle de la Cámara, a la altura a la plaza de Hermanos Orbón y allí, alumnado que participará este año en el viaje de estudios de su centro acompañados por profesorado y familias, pondrá a disposición de todas las personas que se acerquen: objetos hechos por el grupo, objetos reutilizados, libros usados, ropa de segunda mano, etc...

Las personas que quieran colaborar podrán adquirir: complementos de ropa de segunda mano, pulseras, collares, llaveros, juegos de mesa, libros, etc... y también hacerse un retrato, una trenza, o participar en un pintacaras.

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Esta actividad conjunta de centros educativos, familias, alumnado y profesorado de todo Avilés de diferentes edades y barrios es muy valorada por todas las personas que han participado a lo largo de estos años ya que supone un espacio de encuentro y conocimiento intercentros.

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