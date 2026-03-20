Catorce centros educativos organizan un mercadillo para financiar los viajes de estudios del alumnado

Por cuarto año consecutivo, este sábado profesorado, alumnado y familias de catorce centros educativos de Avilés participarán en un mercadillo conjunto para recaudar dinero para sus viajes de fin de estudios. Abre en horario de once a dos de la tarde.

La sección de Educación del Ayuntamiento de Avilés, a iniciativa de las asociaciones de padres y madres ha invitado a participar en esta iniciativa a todos los centros de la ciudad. Para organizar esta actividad, se ha impulsado un proceso de participación a través de encuentros, contactos y reuniones de coordinación con todos los centros y las Ampas.

El mercadillo estará situado en la calle de la Cámara, a la altura a la plaza de Hermanos Orbón y allí, alumnado que participará este año en el viaje de estudios de su centro acompañados por profesorado y familias, pondrá a disposición de todas las personas que se acerquen: objetos hechos por el grupo, objetos reutilizados, libros usados, ropa de segunda mano, etc...

Las personas que quieran colaborar podrán adquirir: complementos de ropa de segunda mano, pulseras, collares, llaveros, juegos de mesa, libros, etc... y también hacerse un retrato, una trenza, o participar en un pintacaras.

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Esta actividad conjunta de centros educativos, familias, alumnado y profesorado de todo Avilés de diferentes edades y barrios es muy valorada por todas las personas que han participado a lo largo de estos años ya que supone un espacio de encuentro y conocimiento intercentros.