Un choque frontal en la Variante de Avilés deja tres heridos graves y provoca retenciones

Grave accidente en la Variante de Avilés. A las 17.55 horas de este viernes se produjo un choque frontal dos turismos, provocando que uno de ellos acabase volcado en mitad de la vía y se generasen retenciones a una hora con tráfico intenso en la zona.

El suceso deja tres personas heridas, que fueron trasladadas al Hospital de San Agustín en UVI móvil, pendientes de valoración médica. Al lugar acudieron dos patrullas dela Guardia Civil de Gijón y un equipo de Investigación de Siniestros Viales de Ribadesella.

El siniestro se produjo a la altura del kilómetro 96 de la N-632, sentido Piedras Blancas, a la altura de Bustiello. Los vehículos implicados eran un Kia Niro y un VW Golf, que fue el que acabó volcado.

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El lugar donde se prdujo el siniestro. / M. Villamuza

El suceso provocó grandes retenciones en la Variante de Avilés y durante las primeras asistencias a los heridos y hasta que se despejó la calzada, fueron desviados hacia la villa del Adelantado, desde la A-8.