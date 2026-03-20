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La Cofradía Buena Mesa de la Mar de Salinas premia a Naviera Alvargonzález por su trayectoria desde 1792 y su relación con la mar

La empresa, con presencia en más de 40 puertos, toma el relevo de la galardonada con la Llámpara Natural el pasada ejercicio, Isabel Artime García, Secretaria General de Pesca en el Ministerio de Agricultura y Pesca y natural de Luanco

Una pasada edición de la entrega de la &quot;Llámpara natural&quot;.

Una pasada edición de la entrega de la "Llámpara natural". / Lne

N. M.

Salinas

La Cofradía Buena Mesa de la Mar de Salinas, en sesión de su Mesa Mayor del día 17 de febrero del ejercicio vigente presidida por Vicente Quintanilla, ha decidido otorgar otorgar el premio Llámpara Natural 2026, que anualmente se entrega a “personas o entidades que se distingan por su labor en pro de la mar y sus gentes”, en razón de los méritos que en la misma concurren y que la han hecho merecedora de tal distinción a la empresa Naviera y Consignataria Alvargonzalez S.A., del Grupo ERP SHIPS; por su dilatada trayectoria y su labor y preocupación por la mar y sus gentes, proporcionando empleo a numerosas personas y su relación constante con la mar, sus actividades y las personas que en ella trabajan desde 1792.

La empresa, de profundas raíces asturianas, cuenta con sedes en Gijón y Avilés y presencia en más de 40 puertos de varios paises donde siempre hace presente su relación con Asturias.

Aceptado el galardón, el acto de entrega tendrán lugar en el Restaurante Real Balneario de Salinas, el próximo 10 de abril.

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En el año 2025, la distinguida con este mismo galardón fue Isabel Artime García, Secretaria General de Pesca en el Ministerio de Agricultura y Pesca, natural de Luanco, por su destacada trayectoria y gestión en el sector pesquero. En la entrega de ese galardón se reconoció a Artime por tres grandes méritos: conocimiento, experiencia y dedicación, y le auguraron mayores méritos profesionales. 

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