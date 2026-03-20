El conflicto de la estiba enfrenta a gobierno y oposición, que acusa a IU de "utilizar políticamente a los trabajadores"

Los estibadores del Puerto de Avilés, en huelga indefinida por la disolución del Centro Portuario de Empleo y la subrogación a empresas privadas, que pone en riesgo, denuncian, la continuidad de 41 puestos de trabajo, se convirtió ayer en arma arrojadiza entre gobierno y oposición. La moción de Cambia Avilés, defendida por la concejala de IU Ana Solís defendía la mediación tanto del Gobierno del Principado como de la Autoridad Portuaria para buscar una salida al conflicto. Solís, no obstante, aprovechó su turno de palabra para valorar que no era lógico, a su modo de ver, que "un Puerto de primera como el de Avilés quiera precarizar a un colectivo que forma parte de la propia logística portuaria; defendemos el modelo de profesión y la mejora de sus condiciones de trabajo". Y remató diciendo: "Se busca el crecimiento empresarial a costa de la precarización de la fuerza laboral".

Sus palabras fueron recibidas en las filas de Vox con el reproche que desde las filas del gobierno local "se utilice a los trabajadores como herramienta política". Su portavoz, Arancha Martínez Riola recordó que, si bien la reforma del sistema portuario es una obligación legal, el Ayuntamiento no puede tener "ningún papel real" ante el conflicto de los estibadores "porque no puede sustituir ni a empresarios ni a trabajadores en una negociación real".

En la misma línea se pronunció Esther Llamazares, portavoz del grupo municipal del PP, quien recordó el episodio de Alcoa, "la última vez que el Pleno tomó una determinación sobre el futuro empresarial y ya vimos como acabó. Habrá que replantearse la idea de que los políticos intervengan en las decisiones empresariales", expuso. Y, dirigiéndose a Ana Solís espetó: "Es lamentable que dediquen su tiempo político a utilizar a los trabajadores".

Desde las filas de Podemos, David García, de la parte de Cambia Avilés que ya no está en el gobierno local, defendió que la disolución del Centro de Empleo Portuario "genera incertidumbre y no puede haber silencio". Reclamó "seguridad y dignidad" para los trabajadores de la estiba e instó a la Autoridad Portuaria para que diera un paso al frente y "que priorice el diálogo en este asunto". Y haciendo una llamada a la bancada de la derecha indicó: "Defender a los estibadores es defender Avilés".

En el PSOE acudieron a las palabras de los líderes regionales tanto de Vox como de PP en sede parlamentaria esta misma semana cuando se debatió una proposición no de ley sobre el conflicto de los estibadores de Avilés. "Nuestro interés es que la situación se arregle con la mediación de quien haga falta", expuso Manuel Campa, edil de Desarrollo Económico, quien justificó su "sí" a la moción impulsada por IU porque "dice que se medie desde el Gobierno del Principado y desde la Autoridad Portuaria". Llamazares acusó tanto a PSOE como IU y Podemos de "no defender los intereses de nadie" y Ana Solís reivindicó que "aunque sea legal acabar con el centro de empleo portuario, no es justo".

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