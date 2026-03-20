El CRA Castrillón-Illas abre sus puertas en abril para dar a conocer su proyecto educativo y profesorado
El centro ofrece servicio de apertura temporada, comedor y transporte
N. Menéndez
El Colegio Rural Agrupado Castrillón-Illas, centro con Educación Infantil y Primaria, organiza sus jornadas de puertas abiertas para el próximo mes de abril, donde se podrá conocer el proyecto educativo del centro, al profesorado y a las familias.
Las sesiones de puertas abiertas arrancarán el 8 de abril en Callezuela, para pasar en los siguientes días por Naveces y Pillarnos. El horario en las tres escuelas será el mismo, a las 16.30 horas. Desde el CRA, además, se trata de poner facilidades a las familias, por lo que si alguien no puede asistir en las fechas fijadas el centro buscará una nueva fecha y horario de visita. Eso sí, antes se debe poner en contacto a través del email castrill@educastur.org o llamando al teléfono 985 50 75 22.
En el CRA Castrillón-Illas, el alumnado explora, juega, descubre y crece en un entorno acogedor y con ratios reducidas para una atención más personalizada. Además, las tres escuelas que forman el CRA ofrecen servicio de apertura temprana a partir de las 7:30 horas, comedor y transporte.
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