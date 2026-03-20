Furor por la Comida en la Calle de Avilés: 500 citas vuelan en 35 minutos y colapsan la web con más de 5.000 usuarios

La alta demanda para participar en la XXXIIII Comida en la Calle volvió a quedar patente este viernes, cuando las 500 citas previas disponibles se agotaron en poco más de 35 minutos desde la apertura del plazo a las 10:00 horas. La avalancha de usuarios fue tal que más de 5.000 personas intentaron acceder simultáneamente a la web habilitada, provocando una incidencia técnica que, no obstante, quedó resuelta en pocos minutos.

Durante el proceso, el sistema registró un flujo constante de acceso de unos 15 usuarios por minuto, mientras que alrededor de 2.600 personas permanecían de media en la sala de espera virtual con la esperanza de conseguir una cita para el popular evento.

A pesar de que el número inicial de citas era de 500, el sistema permitió alcanzar hasta 600 solicitudes con el objetivo de detectar posibles duplicidades. Finalmente, se han identificado 73 inscripciones repetidas, en su mayoría debido a intentos simultáneos desde distintos dispositivos para un mismo grupo.

Las listas definitivas de admitidos se publicarán a lo largo de la tarde, mientras que el reparto de espacios dará comienzo el próximo lunes 23 a las 09:00 horas en el edificio de Servicios Técnicos, ubicado en la calle La Ferrería, 15.

Por otro lado, el viernes 27 se abrirá un nuevo turno de reserva sin cita previa para aquellas mesas que queden vacantes tras la asignación inicial.

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El rápido agotamiento de las citas confirma, un año más, el enorme tirón de esta celebración, que se consolida como uno de los eventos más esperados del calendario festivo local.