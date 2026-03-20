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Un incendio por la noche calcina parte de la conocida Parilla Los Sauces en Avilés

En el momento del suceso el establecimiento estaba cerrado y no hubo heridos

EN IMÁGENES: Un incendio por la noche calcina parte de la conocida Parilla Los Sauces en Avilés

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EN IMÁGENES: Un incendio por la noche calcina parte de la conocida Parilla Los Sauces en Avilés / SEPA

A. R.

Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), con base en los parques de Avilés, Pravia y La Morgal extinguieron, esta pasada noche, el incendio declarado en la conocida Parrilla Los Sauces, ubicada en La Tabla, en Avilés. El fuego calcinó la zona de parrilla y el techo justo encima de esta instalación en el interior del local. El resto resultó afectado por el humo.

En el momento del incidente el establecimiento estaba cerrado, por lo que no se registraron daños personales, según informa el Sepa.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso, por parte de una central de alarmas, a las 23.54 horas. Posteriormente, a las 23.59 horas, una patrulla de la Policía Nacional lo confirmaba. Indicaba, desde el lugar, que estaba quemado el interior de un restaurante que estaba cerrado. El local no tenía edificios anexos y estaba aislado de otras construcciones.

Desde el primer momento la Sala 112 del SEPA movilizó a efectivos de bomberos del parque avilesino y otra dotación desde el parque de Pravia. Cuando la dotación de parque de Avilés llegó al lugar comunicó que el incendio estaba desarrollado y se movilizó al parque central de La Morgal con una autobomba nodriza. A las 00.47 horas el jefe de zona centro, que también acudió al incidente, dio el incendio por controlado, momento en el que retiraron del lugar las dotaciones desplazadas desde Pravia y La Morgal.

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Los bomberos permanecieron en la zona, realizando tareas de enfriamiento y desescombro, hasta las 03.12 horas. Por protocolo este viernes acudirán de nuevo a revisarlo.

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