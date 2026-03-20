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"Es uno de los momentos más duros desde que abrimos", sostienen los propietarios de la parrilla avilesina arrasada por el fuego de madrugada

"Volveremos. Y volveremos más fuertes. Gracias por estar ahí", indican los dueños en un mensaje dirigido a la clientela habitual

EN IMÁGENES: Un incendio por la noche calcina parte de la conocida Parilla Los Sauces en Avilés

EN IMÁGENES: Un incendio por la noche calcina parte de la conocida Parilla Los Sauces en Avilés

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EN IMÁGENES: Un incendio por la noche calcina parte de la conocida Parilla Los Sauces en Avilés / SEPA

C.J.

Avilés

"Ayer vivimos uno de los momentos más duros desde que abrimos nuestras puertas", subrayaron esta mañana los propietarios del conocido negocio hostelero Los Sauces, ubicado en La Tabla, donde el fuego calcinó la zona de parrilla y el techo justo encima de esta instalación en el interior del local. El resto resultó afectado por el humo.

"Aunque por suerte no hay daños personales, sí ha dejado nuestro espacio seriamente dañado", reconocen los dueños del local, quienes dejan claro que en estos próximos días no podrán hablar "de servicio, de platos ni de reservas. Hoy solo podemos hablar de parar, respirar y empezar a reconstruir", indican. "Vamos a permanecer cerrados hasta nuevo aviso", añaden.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso, por parte de una central de alarmas, a las 23.54 horas. Posteriormente, a las 23.59 horas, una patrulla de la Policía Nacional lo confirmaba. Indicaba, desde el lugar, que estaba quemando el interior de un restaurante que estaba cerrado. El local no tenía edificios anexos y estaba aislado de otras construcciones.

Desde la propiedad del establecimiento han querido trasladar este viernes sus disculpas por las molestias que hubieran podido causar a los clientes. "También queremos dar las gracias por todos los mensajes, llamadas y el cariño que ya estamos recibiendo. En momentos así es cuando uno entiende lo que realmente ha construido", explican.

Sin tener aún la certeza del tiempo que deberán permanecer cerrados hasta lograr el restablecimiento de todos los bienes dañados dejan claro una cosa: que volverán.

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"Volveremos. Y volveremos más fuertes. Gracias por estar ahí", concluyen en su mensaje.

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