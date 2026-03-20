El PSOE agranda el pesar por la ausencia de Jaime Luis Martín, alma mater del Valey: "Fue una figura imprescindible para entender la vida cultural de Castrillón"

"Es un auténtico honor, estoy profundamente orgullosa de mi padre y, aunque su presencia era grande, su ausencia lo es incluso más". María Martín, hija de Jaime Luis Martín, estuvo al borde de las lágrimas a la hora de recoger el premio José Fernández en memoria de su padre, que fue el alma mater del Valey, el centro cultural de Castrillón. El galardón, que lo entrega la agrupación socialista local, congregó en el Hotel Arias del Aeropuerto de Asturias a un centenar de miembros del PSOE de la comarca avilesina, entre ellos Jorge Suárez, alcalde de Gozón, o Iván Fernández, regidor de Corvera. También acudió Vanessa Gutiérrez, consejera de Cultura, y estaba prevista la presencia de Adrián Barbón, que finalmente no pudo acudir. "Jaime Luis Martín fue una figura imprescindible para entender la vida cultural de Castrillón durante las últimas décadas", destacó Iván López, secretario general del PSOE castrillonense.

"Este premio es un reconocimiento a todo su trabajo y dedicación al concejo", señaló Martín, visiblemente emocionada por el homenaje a su progenitor, que ejerció también como crítico de arte, editr y poeta. La hija del galardonado quiso poner el valor el trabajo de su padre en "su otro hijo", el Valey. "De su mano el centro cultural consiguió colgar el cartel de no hay entradas y entró a colaborar con La Laboral", recordó. Además, en la faceta más personal, Martín apuntó que Jaime Luis "siempre intentó transmitirme su locura por el arte". "Incluso cuando estuvo enfermo elegí con él la obra de teatro infantil que quería que se representase en Navidad de 2024. El Valey era una forma de vida para él", afirmó.

Iván López, por su parte, señaló que "gracias al trabajo de Martín la cultura en Castrillón creció, se abrió al exterior y se conectó con el panorama artístico contemporáneo". "Por eso, cuando falleció en 2024, el mundo cultural asturiano sintió que perdía a una persona clave, alguien que había dedicado su vida a construir espacios para el arte, el pensamiento y el encuentro entre las personas", comentó el socialista, que cree que tanto José Fernandín, persona que da nombre al galardón y que "representó la lucha por la dignidad, la justicia y al democracia", como Jaime Luis Martín conectan porque "también dedicó su vida a algo esencial para una sociedad democrática, la cultura".

"Por ello, al entregar estos premios que llevan el nombre de José Fernandín, también estamos celebrando algo más grande: la fuerza de una comunidad que sigue creyendo en la cultura, en la memoria y en el servicio a los demás", sentenció López.

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Gutiérrez fue la encargada de cerrar un acto cargado de emotividad. Entre el público, además de numerosas personalidades del partido socialista, también estuvo Rosa Rubio, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Castrillón.