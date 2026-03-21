Avilés, capital de la hamburguesa con un festival que se prolongará hasta el próximo fin de semana (con una variada oferta gastronómica)

Este viernes aterrizó en el Pabellón de La Magdalena, en Avilés, el «La Burger Fest», un festival gastronómico se podrá degustar las mejores hamburguesas gourmet y premium VIP de la mano de las diferentes food trucks participantes.

El evento se alargará durante algo más de una semana, hasta el día 29, iniciada ya la Semana Santa.

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En esta cita, la organización dispone de opciones veganas y para celiacos en su oferta gastronómica. Y, como en la edición anterior de «La Burger Fest» en la ciudad, el acceso al pabellón de La Magdalena es gratuito mientras se desarrolle la cita.