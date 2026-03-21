Avilés, capital de la hamburguesa con un festival que se prolongará hasta el próximo fin de semana (con una variada oferta gastronómica)
«La Burger Fest» ‘toma’ el pabellón de La Magdalena hasta el próximo día 29
B. Z. C.
Avilés
Este viernes aterrizó en el Pabellón de La Magdalena, en Avilés, el «La Burger Fest», un festival gastronómico se podrá degustar las mejores hamburguesas gourmet y premium VIP de la mano de las diferentes food trucks participantes.
El evento se alargará durante algo más de una semana, hasta el día 29, iniciada ya la Semana Santa.
En esta cita, la organización dispone de opciones veganas y para celiacos en su oferta gastronómica. Y, como en la edición anterior de «La Burger Fest» en la ciudad, el acceso al pabellón de La Magdalena es gratuito mientras se desarrolle la cita.
- Consternación en el colegio San Fernando de Avilés por el fallecimiento de uno de sus alumnos, de 5 años
- Bob Esponja, la receta para que los niños aprendan a hacer una resucitación cardiopulmonar en Piedras Blancas: 'Hay que adaptarse para que les sea más fácil
- Uno de los chiringuitos más famosos de Asturias busca dueño: frente a una playa 'top' y a concurso por 35.715 euros al año
- Multitudinaria soledad de Víctor Manuel en el Niemeyer
- Un incendio por la noche calcina parte de la conocida Parilla Los Sauces en Avilés
- El Puerto de Avilés, el gran 'beneficiado' por la avería del horno de Arcelor: las importaciones de slabs ayudan a compensar la crisis de los eólicos
- Es uno de los momentos más duros desde que abrimos', sostienen los propietarios de la parrilla avilesina arrasada por el fuego de madrugada
- Una comunidad de vecinos en Avilés denuncia vivir "encerrados" en su propia casa, unos escalones y un tramo de acera que ellos mismos tuvieron que reformar les separa de la calle: "Ni la ambulancia ni los taxis pueden pasar"