Avilés proyectará en la Casa de la Cultura el documental "Dolores Ibárruri. Pasionaria", que recuerda a quien fuera símbolo de la lucha obrera
Al finalizar, el público podrá participar en un coloquio para compartir impresiones y reflexionar sobre su legado histórico y político
La memoria de Dolores Ibárruri "La Pasionaria" estará viva en Avilés con la proyección del documental "Dolores Ibárruri. Pasionaria", una obra dedicada a esta figura histórica, símbolo de la lucha obrera, antifascista y feminista en España. Será este próximo lunes, 23 de marzo, en la Casa de la Cultura, a las 18.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo. Asimismo, el acto será presentado por la concejala de Memoria Democrática, Ana Solís, y, tras finalizar, los asistentes podrán participar en un coloquio abierto para compartir impresiones y reflexionar sobre su legado histórico y político. La proyección del documental está organizado por Izquierda Unida y el Partido Comunista de Asturias.
El documental está dirigido por Amparo Climent y fue presentado en octubre del año pasado en el Festival de Málaga, siendo "aclamado por la crítica y el público", según explicó Solís en la presentación de la proyección. Ofrece un recorrido por la vida y trayectoria de Dolores, desde sus duras condiciones de vida originales hasta su papel clave durante la Segunda República, la resistencia al golpe fascista y el exilio.
Solís manifestó asimismo que "no se puede explicar la historia reciente de nuestro país sin hablar de la relevancia de Dolores, su compromiso con la clase trabajadora, la defensa de la democracia frente al fascismo y la reivindicación de la igualdad real entre hombres y mujeres".
Además, agregó la edil, fue una figura con un profundo vínculo con Asturias "siendo diputada por nuestra tierra en la Segunda República y 41 años después tras la recuperación de la democracia". En representación del Partido Comunista de Asturias, José Antonio Bustelo describió a Dolores Ibárruri en la presentación de la proyección de este documental como "un referente que participó en el primer congreso mundial de mujeres antifascistas por la paz".
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