El Bollo de Avilés: todos los detalles de la programación de una fiesta para vivir en la calle (música, artesanía, folclore y mucho más)

El Bollo es una fiesta de calle. Es caminar, parar, encontrarte con gente, volver a moverte y repetir. No hace falta planificarlo todo al milímetro. Incluso grandes entendidos de la fiesta de Pascua dicen que es mejor dejarse llevar. Pero para quien quiera seguir la programación, esta es. La presentó este sábado la concejala de Festejos, Yolanda Alonso. Cobina tradición, música y participación popular. En cuanto al cartel de la folixa es obra de Esther Cuesta: "Quería representar la esencia de la Pascua. Es luminoso, es una escena tierna, de tradición...".

Sábado

El ambiente festivo comenzará á a tomar forma el sábado 4 de abril en la plaza de Domingo Álvarez Acebal, donde se instalará la XV Feria de Alfarería Tradicional. Desde allí, el bullicio se extenderá por las calles del centro histórico con el pasacalles de la Bandina de Gaitas Urriello. Ya por la tarde, el auditorio de la Casa de Cultura acoge el XXXIII Encuentro Coral de Habaneras, antesala de una de las citas más esperadas de la noche: la verbena en la calle de La Muralla, junto al parque del Muelle, con la orquesta "La Fórmula". Comenzará a sonar una vez finalice la procesión sabatina de Semana Santa.

Domingo

El domingo 5 de abril concentra algunos de los momentos más representativos de la fiesta. La actividad arrancará en la plaza de Domingo Álvarez Acebal, en el pórtico de la iglesia de San Nicolás, con el reparto del bollo y el vino. A mediodía, la plaza de España se convierte en el centro neurálgico con el pregón a cargo del creador digital Alexsinos. Alexinos pregonará vestido de asturiano y con su personaje caracterizado por una máscara que lo ha convertido en tendencia en las redes sociales con más de 260.000 seguidores en Instagram. Luego será el desfile del Domingo de Pascua.

El recorrido, ampliado en esta edición, parte del parque del Carbayedo y discurre por calles como Galiana, San Francisco, plaza de España, La Cámara, plaza de la Merced, José Cueto, Francisco Orejas Sierra, Esther Carreño, Juan Ochoa y Fernando Morán, hasta llegar al patio del Colegio del Quirinal. El objetivo de la ampliación "es potenciar una de las actividades con mayor tradición de las fiestas y favorecer también el disfrute de los espectadores que tendrán mas espacio, al duplicarse el recorrido de ambos desfiles". Participarán 14 carrozas, incluyendo los 3 artilugios ganadores del Descenso de Galiana, 16 agrupaciones entre bandas de gaitas y grupos de baile, además del tranvía municipal, el tren turístico o los carros de caballos. La jornada continuará por la tarde con el regreso de la música al auditorio de la Casa de Cultura y, ya por la noche, en la plaza de España, con el concierto del gaitero Daniel Meré, seguido de la actuación de la Orquesta Céltica Asturiana. Ambos conciertos prolongan el ambiente festivo en el centro de la ciudad.

Lunes

El lunes 6 de abril, la actividad se desplaza de nuevo al entorno del colegio del Quirinal, desde donde partirá a mediodái (12.00 horas) el desfile de carrozas del Lunes de Pascua. El recorrido atravesará calles como Fernando Morán, Juan XXIII, Severo Ochoa, Esther Carreño, Francisco Orejas Sierra, José Cueto, plaza de la Merced y Pedro Menéndez, hasta finalizar en la calle Emile Robín, junto al parque del Muelle, donde las carrozas permanecerán expuestas durante la tarde.

A partir de las 14.00 horas, el centro histórico se transformará con la XXXIII Comida en la Calle, que se extenderá por numerosas calles y plazas: habrá una mesa de más de cinco kilómetros, 15.200 silas... Tras la comida, la animación musical se repartirá por distintos puntos, como la calle San Francisco, la plaza Carlos Lobo, la plaza Hermanos Orbón y la plaza del Carbayu, con sesiones de Dj Fernandezz, Dj Ethan Meré, Rochu DJ y Fred Events.

La fiesta culminará por la noche en el parque del Muelle, en el quiosco de la música, con la actuación de "Los del Lío", encargados de poner el cierre a tres días de celebración.