Jorge Carrillo reivindica en "Luchadoras", de estreno en Avilés, "la grandeza de una mujer que siguió adelante tras una violación"

"Luchadoras" es una historia que empezó a escribirse hace dos años, tras la muerte de la madre de Jorge Carrillo, Carmen. Sin embargo, es un libro que llevaba en su mente desde que falleció su abuela, María, en 2001, quien es la verdadera protagonista del relato. En él, Carrillo buscó "reivindicar la grandeza de una mujer que fue violada pero que siguió tirando hacia adelante".

Este viernes la Casa de Cultura de Avilés acogió la presentación del libro, que contó con la asistencia del concejal de Desarrollo Urbano, Manuel Campa; el exconcejal Jorge Suárez; el alcalde de Somiedo, Belarmino Fernández; y el mismo autor del libro, Jorge Carrillo.

Con "Luchadoras", el autor quiso "colocar la culpabilidad en el violador y poner en valor el papel de una mujer que cría a su hija de la mejor manera posible,", alguien que "tuvo que irse de Asturias para que no la obligaran a abortar" y que "intentó que su hija se enterara lo más tarde posible de que su padre era un violador". Es por eso que su madre, Carmen, lo supo cuando sus hijos ya eran adolescentes. De hecho, el mismo Carrillo no supo por ella que María había sido violada, "sino que fue mi abuela quien me lo contó en su último mes de vida. Creo que era porque sentía que se estaba muriendo y ella quería que la historia se conociera", detalla el autor.

Escribir la historia de su abuela y su madre ayudó a Jorge Carrillo a "aprender a escribir y descubrir muchas cosas que no me había dado cuenta de mi abuela, del valor que tiene como mujer y quien, en su origen, era una analfabeta en Somiedo, que aprendió a leer y a escribir. Siempre mostró una inteligencia innata impresionante". Asimismo, pudo "conocer más sobre mi madre, sus periodos más felices, que fueron los de más trabajo, y los más difíciles, que eran los que sentía que no sería útil en el trabajo a mi padre", asegura. Santiago Carrillo, histórico secretario general del PCE, "es un personaje secundario, aunque me ha costado, ha sido difícil", añade.

"Luchadoras" pretende ser un libro profundamente feminista, aunque esté escrito por un hombre. Algo que Carrillo tacha como "un desafío que tardé un año en escribir". Cuenta una historia para que la gente "entienda que en este país hubo muchas mujeres valientes, no solo por las violaciones, sino por el papel que jugaron durante el franquismo", que "puede ayudar, sobre todo a los jóvenes, a conocer por lo que ha pasado el país para no repetir los mismos errores".

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El concejal de Desarrollo Económico y secretario general de la agrupación socialista de Avilés, Manuel Campa, quiso destacar la importancia de la historia que cuenta, pues "nos podemos ver reflejados en la historia de este país, conocer la dura vida de las mujeres en los últimos 100 años y ayuda a darnos cuenta de que nada se consigue sin pelear. Necesitamos tener a estas personas en la memoria para no perder de vista todo lo que lucharon para lograr la libertad que hoy en día tenemos".