"Lúa", del dramaturgo Maxi Rodríguez, se presenta en el IES de Salinas para sensibilizar sobre los objetivos de desarrollo sostenible
El director de la Agenda 2030, Juan Ponte, acompañará al alumnado castrillonense en el estreno
M. O.
La obra teatral "Lúa", del dramaturgo Maxi Rodríguez, se estrenará el próximo lunes, día 23, en el IES de Salinas, en Castrillón, en el marco de una iniciativa financiada por la Dirección General de Agenda 2030 para acercar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) al público joven a través de las artes escénicas.
La propuesta incluye cuatro representaciones. Tras su estreno en Castrillón, la obra continuará su recorrido el 24 de marzo, a las 12.00 horas, en la Casa de Cultura de Nava; el 25 de marzo, a las 10.00 horas, en el CP Manuel Álvarez Iglesias, de Salinas; y el 30 de abril, a las 12.00 horas, en la Sala Loreto de Colunga.
El director general de Agenda 2030, Juan Ponte, que asistirá a la función del lunes, ha destacado que esta propuesta sitúa Asturias “entre las primeras comunidades autónomas que utiliza la escena para sensibilizar acerca de los objetivos de desarrollo sostenible".
"Lúa" propone un montaje de carácter minimalista a partir de la historia de una adolescente en su habitación. La escena se articula en torno a un armario, elemento simbólico que conecta lo cotidiano con problemáticas globales como pobreza, el consumo, la sostenibilidad o la desigualdad, en diálogo con los principios de la Agenda 2030.
La obra combina elementos poéticos y realistas, con música en directo y un lenguaje escénico que integra humor, emoción y reflexión social. El objetivo es implicar al público joven, a partir de la imaginación y las emociones, para fomentar una mirada crítica sobre su entorno y su papel en la construcción de una sociedad más sostenible.
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