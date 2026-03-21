Manuel Ángel Hidalgo, pregonero de la Semana Santa de 2026 en Avilés: "La fuerza de nuestras procesiones se debe a la constancia de las cofradías, que siguieron saliendo a diferencia de otras ciudades de Asturias"

Manuel Ángel Hidalgo ha vivido y trabajado toda su vida en Avilés. Fue funcionario en el Ayuntamiento de Avilés manteniendo una fuerte relación con las cofradías de la ciudad, algo que se extiende hasta la actualidad. Por este motivo, el historiador, que fue el primer director del Museo de la Historia Urbana de Avilés, será el pregonero de la Semana Santa de este año, que dará comienzo a las celebraciones cofrades este domingo 22 de marzo.

-¿Qué ha significado para usted ser elegido pregonero de la Semana Santa de Avilés?

-Ha sido una alegría enorme y una satisfacción que la cofradía de Jesús de Galiana y la Junta de Cofradías y Hermandades haya pensado en mí para hacer esta cosa tan significativa de una Semana Santa como es la de Avilés, posiblemente la más importante de Asturias.

-¿Cómo lleva la preparación del pregón?

-Lo tengo más o menos terminado. Pero esto parece que es como un libro que no se acaba nunca, cada vez que lo lees le cambias una coma o le cambias una frase.

-¿Qué mensaje le gustaría transmitir en su pregón a los avilesinos y visitantes?

-Mi vivencia personal como persona nacida en Avilés que trabajó en Avilés hasta su jubilación. Contar cuál ha sido mi vivencia desde la juventud o desde la adolescencia, mejor, respecto a la evolución de la Semana Santa de la ciudad, aquí en la ciudad.

-¿Cómo cree que ha sido esa evolución?

-Ha evolucionado a un mayor seguimiento popular en la que no son ajenos tampoco a los medios de comunicación. Desde el año 2003 es Fiesta de Interés Turístico Regional y está en trámite la solicitud de la Nacional. Espero que no se tarde mucho en conseguirla, sería un reconocimiento al trabajo de las cofradías y otro atractivo de la ciudad de cara a recepción de visitantes.

-¿Siente presión o responsabilidad al asumir este papel tan representativo?

-Es una cuestión importante hacerlo lo mejor posible. Hay mucha gente que sigue esto y vamos con la presión de cualquier trabajo, en este caso esta que es realmente significativo.

-¿Qué le gustaría que sintiera el público al escuchar su pregón?

-Pues más de uno que recordase tiempos pasados y cómo fueron evolucionando las cosas, que hiciésemos memoria de que no siempre fue así, ¿no? De que no hubo, por ejemplo tiene la aceptación popular en este momento que tiene, magnífica por cierto, en fin, que alguno evocase, como yo, pues muchos de esos momentos pasados en relación con la Semana Santa de la ciudad.

-¿De dónde nace su gran vínculo personal con la Semana Santa avilesina?

-Trabajé más de 30 años en el Ayuntamiento de Avilés, sobre todo como secretario de la Comisión de Cultura, gestionando subvenciones y la relación con las cofradías. Después fui director del Museo de la Historia Urbana, donde en 2018 organizamos una exitosa exposición sobre ellas. Desde entonces sigo muy vinculado y colaborando activamente, especialmente con la cofradía de Jesús de Galiana.

-Ha señalado que “todo el trabajo del pasado” ha llevado a la excelente salud actual de la Semana Santa. ¿A qué esfuerzos o momentos clave se refiere?

-Son más de 75 años continuos, quitando la pandemia, con la Semana Santa en las calles con las procesiones. En muchas otras ciudades de Asturias, en los años 70, con los cambios de la sociedad, empieza el desarrollismo. Las procesiones sufren un cierto revés y en Avilés las cofradías siguieron año tras año saliendo a la calle. En Gijón y en Oviedo estuvieron muchos años que se suspendió la Semana Santa. Entonces yo creo que esta fuerza que tiene aquí en Avilés es parte, digamos, de la constancia de esa gente.

-¿Por qué cree que las cofradías son las mayores asociaciones de la ciudad?

-Son más de 2.000 cofrades entre las ocho cofradías y, además, han tenido una cantidad de altas inmensas en los últimos años, y sobre todo destaca la incorporación de jóvenes y de mujeres. El relevo generacional está más que asegurado.

-¿Qué valor patrimonial cree que tiene la Semana Santa de Avilés?

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-Yo creo que es una muestra más de la actividad cultural de la villa. Nosotros no tendríamos que mirar, por ejemplo, ni a la soberanía de Castilla, ni a las formas de Andalucía. Es una muy nuestra, con unas formas muy determinadas, unos pasos determinados, unas procesiones que destacan. Son singulares.