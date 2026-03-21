Un mercadillo para conocer mundo: así es la iniciativa de escolares avilesinos para obtener un respaldo económico para sus viajes de estudio

Los puestos del mercadillo escolar de Avilés tienen desde pulseras hechas a mano hasta palmas para el día de Ramos. Este sábado varios alumnos de distintos colegios e institutos de Avilés se han reunido en la calle de la Cámara para poner a la venta distintos objetos, algunos artesanales y otros de segunda mano, con el objetivo de financiar sus viajes de fin de curso. Son 14 los centros escolares que se sumaron a esta iniciativa, llenando de vida y música la mañana en esta calle avilesina.

"Pendientes, pulseras, cuentos, peluches, zapatos, juguetes, ropa... vamos, un poco de todo", cuenta Llara Aranguren sobre su puesto del colegio Palacio Valdés. Ellos tienen planeado un viaje a Madrid donde van a visitar "el parque de atracciones Warner, el musical del Rey León, el Museo de las Ilusiones y la ciudad", enumera su amiga Aina Lorente.

Por parte del colegio público Marcos del Torniello, Rokhy Ndong y Ruth Plaiesanu han ayudado con su puesto "colocando las cosas y poniendo las etiquetas de los precios", cuentan, "aunque fueron dos meses preparando todo lo que estamos vendiendo". Su destino es el Coto de León, donde harán "todo tipo de actividades, como montar a caballo o tiro con arco, es parecido a un campamento", cuenta la tesorera del AMPA, Cristina Fuente. Por su parte, a las alumnas lo que más les emociona es "poder conocer sitios nuevos y pasar un buen rato con nuestros compañeros".

Carmen Gude va al colegio El Quirinal y su puesto estaba repleto de cosas artesanales: "Todos nos repartimos las tareas a lo largo del último mes y yo hice lo que me tocaba en dos tardes enteras", explica. Ella tiene ganas de visitar el parque temático de Puy du Fou, pues su viaje será a Madrid "pero con paradas por Segovia y Toledo". Además, dice que su puesto "está yendo bastante bien, a la gente le gustan mucho los llaveros y los cactus".

El instituto Carreño Miranda también ofrecía productos hechos por ellos mismos, pues "quedábamos los jueves en el taller para poder hacerlo todo a mano, desde coleteros hasta bolsas, pendientes y pines", explica una de las alumnas, Celia Alvite. La dinámica en su centro es distinta, pues ellas no saben cuál será nuestro destino: "Lo que ganemos en este mercadillo será acumulativo, cada uno tenemos una cuenta en la que se va ingresando el dinero y, después, nos lo descuentan cuando toque viajar", explica.

El destino "lo elegimos por votación, están las opciones de Inglaterra, Grecia, Portugal o Barcelona", afirma la otra alumna Carlota García, a quien "le da igual el destino, lo importante es pasarlo bien con los compañeros". Pasaron la mañana en el puesto por turnos "que nos distribuimos el pasado jueves, pero quien quiera se puede quedar todo el día", asegura Ángela Iglesias.

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Celia Alvite, Carlota García, Sara Benito, Irene Porras y Ángela Iglesias en su puesto del instituto Carreño Miranda. / M. O.

El colegio de educación especial San Cristóbal participó con su cooperativa ARTESCO, dentro del programa "emprender para aprender". Por eso, todos sus productos "están elaborados y preparados por el alumnado, hasta el empaquetado", explica el director del centro, Rubén Velasco. Los beneficios que saquen del mercadillo se repartirán, pues "alrededor del 20% lo donaremos a una ONG, la que ellos decidan, y otra parte la gastarán en lo que quieran, diseñando una excursión o yendo a la bolera". El objetivo es "organizar un día más especial que los demás o reinvertirlo en la cooperativa para seguir produciendo", apunta finalmente Velasco.