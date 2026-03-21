Una nueva imagen del Cautivo Despojado para la procesión del Lunes Santo se presentará en Avilés el próximo 27 de marzo

La cofradía de Jesús de la Esperanza presentará el próximo viernes 27 de marzo a las 20.30 horas su nueva imagen en la iglesia de San Antonio de Padua, en Avilés. Una imagen que "no dejará indiferente a nadie, con gran expresividad, sencilla en sus formas y con una mirada que penetra el alma". Será un nuevo Cautivo Despojado con talla más grande, que sustituirá al habitual Cristo de Medinaceli en la procesión del Lunes Santo. En el acto recibirán la nueva imagen, que será bendecida y que mejorará y dará realce al patrimonio de la cofradía.

Los actos de la Semana Santa comienzan este domingo 22 de marzo con la lectura del pregón a las 12.30 horas en la iglesia San Nicolás de Bari. Se encarga el historiador y gestor cultural Manuel Ángel Hidalgo, de origen avilesino. Sin embargo, las celebraciones religiosas como tal no comenzaran hasta el domingo de Ramos, el 29 de marzo, con la procesión tradicional de la Borriquilla. Se prolongarán hasta el 5 de abril, domingo de Resurrección.

El pregón inaugura los actos este mediodía

Manuel Ángel Hidalgo comentó, tras una conversación con LA NUEVA ESPAÑA, que "la Semana Santa avilesina es una gran muestra de la actividad cultural de la villa, muy nuestra, con formas determinadas y procesiones que destacan por su singularidad". Asimismo, aseguró que en la lectura de su pregón quiere poner en valor "la evolución que ha tenido esta fiesta desde que yo era adolescente. Desde el año 2003 es Fiesta de Interés Turístico Regional y está en trámite la solicitud de la Nacional, algo que sería un reconocimiento al trabajo de las cofradías de la ciudad".

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Quiere dar a conocer "la aceptación popular que la Semana Santa tiene actualmente, que es magnífica", y que la gente "evoque momentos pasados en relación con esta fiesta". Por eso, desde que conoció que sería el pregonero, se siente "muy contento, pues ha sido una alegría enorme y una gran satisfacción que la cofradía de Jesús de Galiana y la Junta de Cofradías y Hermandades haya pensado en mí para hacer esta cosa tan significativa".