El PP de Avilés denuncia el “desamparo” de 25 familias desalojadas tras el incendio de Fernández Balsera

La portavoz del grupo municipal del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Avilés, Esther Llamazares, ha denunciado la situación de desamparo que atraviesan las 25 familias desalojadas tras el incendio ocurrido el pasado 5 de marzo en un edificio de la calle Fernández Balsera. Según ha señalado, más de dos semanas después del siniestro, los afectados continúan sin una solución habitacional adecuada por parte del consistorio.

"Entre las personas afectadas hay niños, personas mayores y vecinos con una salud especialmente delicada que siguen afrontando esta situación sin certezas y sin el respaldo que deberían tener por parte de su Ayuntamiento", subraya, y agrega la popular: "La actuación municipal no ha pasado de llamar a un hotel para preguntar si tenían habitaciones disponibles, ni respuestas claras, ni coordinación con las familias, ni actuaciones de ningún otro tipo, les han dejados solos en una situación de vulnerabilidad que no es difícil de imaginar. Se han quedado en la calle, con lo puesto y obligados a gestionar su situación en condiciones de total incertidumbre".

Plan de Emergencia

Desde el Grupo Municipal Popular consideran que no se trata de una incidencia puntual, sino de “un fallo grave” en la gestión de una emergencia que afecta a decenas de personas. En este sentido, ha recordado Llamazares que el Plan de Emergencia Municipal (PEMU) contempla medidas específicas para atender a la población afectada, incluyendo la movilización de recursos y soluciones de alojamiento. "Sin embargo, el PP no tiene constancia de la activación ni de la aplicación efectiva de dicho plan, más allá del texto disponible en la página web municipal, sin que se haya facilitado información alguna sobre las medidas adoptadas, los recursos movilizados o el protocolo seguido", criticó.

Precinto

La portavoz popular ha insistido en que no estamos ante una cuestión de oportunidad política ni de margen de decisión, sino ante una obligación legal. “La ley no habilita, la ley obliga a actuar en situaciones como esta, y el propio Plan de Emergencia Municipal establece cómo debe hacerse”, ha afirmado. Asimismo, ha advertido de la contradicción en la actuación del Ayuntamiento, que ha procedido a precintar el edificio y a declarar su inhabitabilidad, pero no ha garantizado una alternativa a las familias afectadas. “No se puede ejercer la autoridad y al mismo tiempo eludir la responsabilidad que conlleva”, ha señalado.

Urgencia

El Partido Popular exige al equipo de gobierno que adopte de manera inmediata las medidas necesarias de amparo, atención y ayuda de las familias afectadas y la cobertura de los gastos que están soportando desde el mismo día del incendio, así como que informe con claridad sobre las actuaciones realizadas. “Han pasado 16 días, pero lo más grave es que el desamparo se produjo desde el primer momento. Y eso, es sencillamente además de reprochable inaceptable: ni gestión, ni empatía, ni humanidad, ha concluido Llamazares.