La primavera avilesina corona a Ángela Fernández y Claudia Fernández como xana y xanina del Bollo

La primavera ha llegado con reinado de estrena de Avilés: la ciudad ya tiene xana y xanina, ambas de Versalles. El azar convirtió a Ángela Fernández García, de 13 años, y a Claudia Fernández López, de 12, en xana y xanina de la fiesta más popular de Avilés, la del Bollo. Pasaban apenas diecisiete minutos del mediodía cuando se conocían también los nombres de las doce damas de honor que acompañarán a cada una de ellas.

Son, de la xanina (categoría de 8 a 12 años): Paula Balboa Iglesias, Olivia Ruiz Padrón, Alba Garrote Bedmar, Martina Cuenca González, Sara Merino Sánchez y Candela López Nevado. De la xana (jóvenes de 13 a 18 años): Marina Cearra Galán, Carmen Teresa Pérez García, Martina Balseiro Alonso, Paula Salmón Baides, Nerea Pérez López y Jimena Suárez Fernández.

Tanto la xana como la xanina mostraron su ilusión por la elección tras protagonizar su primer posado con sus damas de honor. “No me esperaba para nada que me tocara”, confesaba Ángela Fernández, que estudia segundo de la ESO en el IES de la Magdalena. En esto de participar en el séquito real de las fiestas del Bollo ya tiene experiencia: fue dama de honor de la xanina en 2022. Este año, en este sentido, se dio prioridad a las candidatas que no habían sido elegidas como xana o xanina en las últimas cuatro ediciones de la fiesta.

Fernández García señaló que lo que más le gusta del Bollo es la Comida en la Calle. A la xanina, Claudia Fernández López, también. Esta última, de Versalles como la xana, estudia en el Marcelo Gago. “Me animé por una compañera de clase”, manifestó. Y ver su nombre en mayúsculas tras el sorteo telemático “fue…¡guau!”. Razón no le faltaba: este sábado en la Casa de Cultura, donde se celebró el sorteo, había sobre todo nervios y emoción. Había muchas niñas y muchas madres y muchos padres con anhelo de participar de forma activa en la centenaria fiesta del Bollo, con gran arraigo entre los avilesinos.

Alta participación

Como ejemplo. Este año la participación en el sorteo fue mayor que nunca. En el caso de las xaninas se presentaron 55 candidaturas, frente a las 35 del año pasado. Las xanas se eligieron entre 19. En ambos casos se suprimieron a las niñas y jóvenes que no acudieron de forma presencial al sorteo. La concejala de Cultura, Yolanda Alonso, fue testigo de los nervios de las participantes y del sorteo. Agradeció a las niñas su participación y también a las familias su implicación con la fiesta, que definió como “ejemplo de participación y convivencia, un ejemplo en estos tiempos en que vivimos”.

Cronograma

Ahora xanas, xaninas y damas de honor tienen días de duro reinado por delante: pruebas de trajes regionales (lo facilita el Ayuntamiento), fotografías, encuentros con la prensa…. La Xana, la Xanina y sus Damas de Honor serán presentadas oficialmente en un acto institucional que se celebrará el sábado 28 de marzo a las 18,00 horas en el salón de recepciones del Ayuntamiento de Avilés, presidido por la alcaldesa Mariví Monteserín.

Todas ellas participarán en la carroza municipal durante los desfiles del Domingo y el Lunes de Pascua, este año con un recorrido ampliado. Por su parte, el resto de candidatas que se presenten al sorteo y no hayan resultado elegidas también podrán participar en los desfiles en otra carroza municipal.