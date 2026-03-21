El superbarco trae cola en Avilés
Decenas de personas esperaron en el muelle del Niemeyer para visitar el buque oceánico "Duque de Ahumada" en su día de puertas abiertas
M. M.
El "Duque de Ahumada", el "superbarco" de la Guardia Civil atracado desde hace días en el muelle del Centro Niemeyer, abrió sus puertas ayer para cientos de avilesinos, y visitantes también, interesados por conocer las tripas de este buque oceánico que cuenta con cinco cubiertas, helipuerto, dos embarcaciones de rápida intervención y un vehículo submarino operado remotamente para la inspección y rastreo subacuático de hasta un kilómetro de profundidad. Además, estará dotado con equipos de navegación y comunicaciones de última generación, espacios hospitalarios, enfermería...
Los visitantes, que protagonizaron largas colas, pudieron conocer, guiados por agentes de la Guardia Civil, áreas de mando y control o espacios para la tripulación. El "Duque de Ahumada" sorprende también con gimnasio, cocina profesional, un comedor grande, despachos, salas de reuniones...
La incorporación del nuevo buque oceánico multifunción "Duque de Ahumada" ha supuesto un salto de calidad muy significativo para la Guardia Civil, especialmente en las labores de control y seguridad marítima en zonas estratégicas como el Estrecho de Gibraltar, el golfo de Cádiz y el mar de Alborán. También realiza vigilancia pesquera. El buque insignia de la Guardia Civil fue construido por Armón en Vigo con un coste de 35 millones de euros, 32 de ellos financiados por la Unión Europea. Ayer encantó a los avilesinos.
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