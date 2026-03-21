Televisión, spa e hilo musical para las mascotas mejor cuidadas: el novedoso hotel canino que acaba de abrir sus puertas en Castrillón
"Por ahora estamos teniendo mucha demanda", aseguran José Antonio González y Maria Belén Viña, el matrimonio que impulsa el negocio que complementan con talleres infantiles
Televisión, spa, hilo musical… Todo para el cuidado de una de las piezas más queridas de las casas, los perros. El Romadoiro, localidad de Castrillón, cuenta, desde hace unos meses, con un peculiar negocio: un hotel canino de lujo. Y es que el crecimiento de las mascotas ha llevado a José Antonio González Vega y a María Belén Viña a abrir las puertas de un negocio, llamado “Villa Astur” que cada vez está más en auge. “Por ahora estamos teniendo mucha demanda, y eso que no llevamos mucho abierto”, reconoce el matrimonio que, además, organiza en sus instalaciones diferentes talleres para niños.
Todo nació por el amor que sienten por los animales. “Llevamos treinta y muchos años criando perros en casa, es algo que ya forma parte de nuestras vidas”, explica González, que, tras darle vueltas a la idea, decidieron, a finales de noviembre, tirarse a la piscina. “En Navidades ya tuvimos bastante afluencia de gente. Es algo que la gente necesita más”, sostiene el castrillonense. Ahora, de cara a las vacaciones de Semana Santa, es cuando empieza la temporada alta.
La principal diferencia entre este hotel canino y otros negocios es el lujo que desprende las instalaciones. “Aquí tenemos parques para los perros individualizados. Además, contamos con cámaras de grabación las 24 horas. Las mascotas también tienen hilo musical y contamos con spa. En las habitaciones hay televisión y bañera”, detalla Viña. Ese mimo con el que tratan a los perros acaba marcando la diferencia. Para casos de emergencia tiene un equipo de veterinarios disponible en todo momento, algo de lo que presumen con orgullo..
“Hay gente que ya cuida más a sus mascotas que a su familia”, sostiene el matrimonio, que se muestra muy optimista con las perspectivas de futuro de su negocio. “Los datos hablan por sí solos. En Gijón, por ejemplo, ya hay cuarenta mil perros, más que gente joven”, detalla González Vega, que pone en valor los precios de su hotel. Las habitaciones standar cuestan 18 euros, mientras que la suite 22. “Para verano confiamos en llenar todo”, sentencia el matrimonio, que ya se prepara para empezar a acoger mascotas en el inicio de la temporada alta.
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