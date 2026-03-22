La Agrupación Fotográfica Cabo Peñas celebra su décimo aniversario con una exposición en Luanco

"Sabemos que la fotografía es un arte solitario, pero el que quiera venir a compartirla con nosotros es más que bienvenido", asegura Fran Roso, presidente de la Agrupación Fotográfica Cabo Peñas. La entidad celebra su décimo aniversario y, por ello, la asociación ha inaugurado una exposición de sus miembros en el Museo Marítimo de Luanco. "Este tipo de eventos nos da motivación para seguir trabajando", apunta el presidente, que anima a todo el mundo a que se acerque a conocer las obras de sus compañeros. La muestra se puede visitar, de manera gratuita, hasta el próximo 5 de abril.

La exposición cuenta con 39 fotográfias "porque no había más paredes disponibles", comenta Roso, que destaca que hay compañeros que debutan en este tipo de eventos. "La temática es muy variada, cada fotógrafo puede apostar por aquello que más le guste. Son imágenes en gran formato", explica el gozoniego. La elección del Museo Marítimo como hogar de la muestra es porque "queremos traer la fotografía a Gozón y que la gente, aprovechando la Semana Santa, se pueda pasar a ver las obras".

La Agrupación Fotográfica Cabo Peñas goza de un estado de salud envidiable. "En la actualidad contamos con setenta socios y, además de tener gente del entorno del Cabo Peñas, también contamos de personas de Langreo, Oviedo o Villaviciosa, por ejemplo", detalla Roso, que cree que la clave para el buen momento que vive la asociación pasa por "los talleres que hacemos a lo largo del año". "La gente nos conoce por nuestras actividades. Saben que, si quieren mejorar en el mundo de la fotografía, aquí siempre van a tener un hueco", sostiene el gozoniego, que asegura que "todo el que quiera entrar en este mundo es bienvenido". "Da mucha satisfacción ver como los que empiezan en unos meses ya van progresando.

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La joya de la corona de la entidad es la feria Luanco Natur, una cita única en el norte de España que cuenta con la presencia de fotógrafos profesionales, de reconocido prestigio. Además, al evento también asisten varias empresas y entidades relacionadas con la fotografía, el avistamiento natural y la divulgación y protección medioambiental y de nuestras especies silvestres