Uno de los diez mejores mecánicos de España está en Avilés: Pablo Begega aspira a revalidar en Zaragoza el título que le sitúa en la élite del país de su especialidad

"Cuando me dijeron que había quedado entre los diez primeros, yo ya sentí que gané", cuenta el mecánico Pablo Begega, quien trabaja en el taller Avilauto de Avilés, tras conocer que es uno de los mejores mecánicos de España. Participa en el concurso MVP del Taller, una especie de "gymkhana" donde varios profesionales del sector en todo el país compiten por ser el mejor. En su caso, no es la primera vez, pues en 2019 y en 2021 ya había quedado como vencedor absoluto de este título.

Aunque es natural de Oviedo, lleva alrededor de ocho años trabajando en Avilés. Y es que la mecánica llegó a su vida "de casualidad, ya que por no estar parado en casa decidí que el módulo de mecánica y chapa y pintura era el que más me encajaba", dice. Al principio tenía su propio negocio, en el que estuvo cinco años, pero acabó en Avilauto "porque me dieron la oportunidad".

Para optar a ser el MVP del Taller es necesario que los participantes se inscriban. Begega ya conoce perfectamente la dinámica del concurso, pero eso no hace que tenga menos nervios: "Cuando llegas allí tienes que buscar la manera de destacar, aunque se hace difícil con la presión que tiene estar participando en una final como esa".

El mecánico asturiano acudirá a Zaragoza el 9 y el 10 de abril para participar en la final del MVP del Taller, que será una prueba práctica, donde "nos ponen averías que no son típicas, juegan con el despiste, no cuentan la mayoría de las cosas y, además, compites con la élite nacional", explica. "Tienes que buscarte la vida, allí no tienes la calma que tienes en casa, que puedes dejar reposar el problema cinco minutos y ya te pones a trabajar. Allí lo tienes que reparar sí o sí, pero es verdad que, muchas veces, los nervios juegan una mala pasada".

Antes de llegar a la final, Pablo Begega se presentó a dos exámenes tipo test "que para mí fueron muy complicados, muy rebuscados con el objetivo de encontrar lo mejor". Por eso, cuando le llamaron para avisarle de que estaba entre los 50 mejores "yo ya estaba más que contento", afirma. Sin embargo, asegura que es en el práctico "donde te mides de verdad. En 2019 le gané a mi compañero por 28 segundos", recuerda.

Pablo Begega cree que no hay ningún tipo de secreto para ser un buen mecánico, nada más que "la constancia y las ganas, porque si no es así, no llegas a alcanzar ninguna meta, en esto y en cualquier trabajo". Y aunque afronta la final sin ningún tipo de presión, espera poder alzarse un año más con el título de MVP del Taller y ser así el mejor mecánico de España.

Junto a él, son otros dos los asturianos que han logrado llegar a la final: Alberto José Río, de talleres Doñate y José Manuel, de talleres Soberón. Los tres representarán el norte de España en la final del 9 y 10 de abril.

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Begega es de los que trabajan sin guantes, porque de lo contrario no se apaña. Tras varios años en el oficio, asegura que es muy importante "adaptarse a las nuevas normativas que se añade cada año, sobre todo en el tema anticontaminación. Además, todo está evolucionando mucho hacia la parte electrónica y eléctrica", lo que hace necesario estar en "constante aprendizaje" para no quedarse atrás.