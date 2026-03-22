La Dolorosa avanza entre multitudes hacia San Nicolás

Los cofrades avilesinos iniciaron este jueves los desfiles procesionales con el traslado de Jesusín de Galiana, de su capilla hasta San Nicolás de Bari, donde comenzaba la novena. Ayer, sábado, fue el turno de los de la Dolorosa que recibieron a su Virgen ante una multitud que esperaba en la campa de San Nicolas, a donde llegó acompañada de la banda de tambores y cornetas de la cofradía y fue recibida por los niños del catecismo y demás feligreses. El próximo hito, tras el pregón de hoy, domingo, tendrá lugar el viernes 27, fecha en que se presentará la nueva imagen del Cautivo Despojado para la procesión del Lunes Santo.