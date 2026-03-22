Una empresa ligada a la Nebrija rehabilitará el número 71 de la calle Rivero: 15 viviendas, pisos turísticos y oficina
El proyecto contempla plazas de aparcamiento, trasteros y espacio para bicicletas
Los promotores exprimen el casco histórico de Avilés, y ahora el ojo está en la calle Rivero, donde la empresa Residencias Nebrija S. L., vinculada a la Universidad Nebrija, que llegará a la ciudad el próximo otoño con el grado de Enfermería, rehabilitará el número 71, que en el pasado fue residencia de mayores. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Avilés aprobará este lunes, según lo previsto, el cambio de titularidad de la licencia de obras para la rehabilitación del edificio, concedida en enero a Teitoastur SLU y que pasará a la citada empresa Residencias Nebrija.
El proyecto permitirá habilitar 15 viviendas en este inmueble, ubicado en la intersección de las calles Rivero y Libertad. El edificio, construido en 1900 según proyecto de Manuel del Busto, fue parcialmente destruido durante la Guerra Civil y posteriormente reconstruido, siendo su último uso el de residencia de mayores.
La intervención contempla la reorganización de sus cuatro plantas —baja, dos alturas y bajo cubierta— para albergar las viviendas en las plantas superiores, mientras que la planta baja incluirá una oficina y apartamentos de uso turístico. En el entorno del jardín se habilitarán plazas de aparcamiento, así como una construcción auxiliar con siete trasteros y espacio para bicicletas.
El inmueble está incluido en el Catálogo Urbanístico de Avilés con un nivel de protección parcial y forma parte del conjunto “Calle Rivero Baja”, de alto interés patrimonial, además de integrarse en el Conjunto Histórico-Artístico del Camino de Santiago.
El proyecto respetará la altura, volumetría y fachadas del edificio, conservando los elementos protegidos y rehabilitando el jardín, incluidas sus estructuras de piedra y los accesos metálicos desde la calle Libertad.
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