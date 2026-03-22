Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultado elecciones Castilla y LeónRescate CudilleroCapitalidad cultural OviedoPescador desaparecidoVíctor Manuel en GijónAcuerdo industria auxiliar
instagramlinkedin

Una empresa ligada a la Nebrija rehabilitará el número 71 de la calle Rivero: 15 viviendas, pisos turísticos y oficina

El proyecto contempla plazas de aparcamiento, trasteros y espacio para bicicletas

Edificio en el número 71 de la calle Rivero, en una imagen de archivo.

Edificio en el número 71 de la calle Rivero, en una imagen de archivo. / Mara Villamuza

Myriam Mancisidor

Myriam Mancisidor

Avilés

Los promotores exprimen el casco histórico de Avilés, y ahora el ojo está en la calle Rivero, donde la empresa Residencias Nebrija S. L., vinculada a la Universidad Nebrija, que llegará a la ciudad el próximo otoño con el grado de Enfermería, rehabilitará el número 71, que en el pasado fue residencia de mayores. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Avilés aprobará este lunes, según lo previsto, el cambio de titularidad de la licencia de obras para la rehabilitación del edificio, concedida en enero a Teitoastur SLU y que pasará a la citada empresa Residencias Nebrija.

El proyecto permitirá habilitar 15 viviendas en este inmueble, ubicado en la intersección de las calles Rivero y Libertad. El edificio, construido en 1900 según proyecto de Manuel del Busto, fue parcialmente destruido durante la Guerra Civil y posteriormente reconstruido, siendo su último uso el de residencia de mayores.

La intervención contempla la reorganización de sus cuatro plantas —baja, dos alturas y bajo cubierta— para albergar las viviendas en las plantas superiores, mientras que la planta baja incluirá una oficina y apartamentos de uso turístico. En el entorno del jardín se habilitarán plazas de aparcamiento, así como una construcción auxiliar con siete trasteros y espacio para bicicletas.

El inmueble está incluido en el Catálogo Urbanístico de Avilés con un nivel de protección parcial y forma parte del conjunto “Calle Rivero Baja”, de alto interés patrimonial, además de integrarse en el Conjunto Histórico-Artístico del Camino de Santiago.

Noticias relacionadas y más

El proyecto respetará la altura, volumetría y fachadas del edificio, conservando los elementos protegidos y rehabilitando el jardín, incluidas sus estructuras de piedra y los accesos metálicos desde la calle Libertad.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Consternación en el colegio San Fernando de Avilés por el fallecimiento de uno de sus alumnos, de 5 años
  2. Bob Esponja, la receta para que los niños aprendan a hacer una resucitación cardiopulmonar en Piedras Blancas: 'Hay que adaptarse para que les sea más fácil
  3. Uno de los chiringuitos más famosos de Asturias busca dueño: frente a una playa 'top' y a concurso por 35.715 euros al año
  4. Multitudinaria soledad de Víctor Manuel en el Niemeyer
  5. Un incendio por la noche calcina parte de la conocida Parilla Los Sauces en Avilés
  6. Es uno de los momentos más duros desde que abrimos', sostienen los propietarios de la parrilla avilesina arrasada por el fuego de madrugada
  7. Una comunidad de vecinos en Avilés denuncia vivir "encerrados" en su propia casa, unos escalones y un tramo de acera que ellos mismos tuvieron que reformar les separa de la calle: "Ni la ambulancia ni los taxis pueden pasar"
  8. Así está el plan para construir 55 pisos nuevos, un parking y una plaza a escasos metros del ayuntamiento de Avilés

El número de visitantes de las bibliotecas de Avilés aumenta de nuevo hasta superar los 315.000

El número de visitantes de las bibliotecas de Avilés aumenta de nuevo hasta superar los 315.000

Una empresa ligada a la Nebrija rehabilitará el número 71 de la calle Rivero: 15 viviendas, pisos turísticos y oficina

Una empresa ligada a la Nebrija rehabilitará el número 71 de la calle Rivero: 15 viviendas, pisos turísticos y oficina

El chiringuito del único parque acuático de Asturias sale a licitación: la previsión es que el PACO abra a finales de mayo

Enhebrar voluntades cuando el conflicto se encona

Uno de los diez mejores mecánicos de España está en Avilés: Pablo Begega aspira a revalidar en Zaragoza el título que le sitúa en la élite del país de su especialidad

Uno de los diez mejores mecánicos de España está en Avilés: Pablo Begega aspira a revalidar en Zaragoza el título que le sitúa en la élite del país de su especialidad

Quince años del Niemeyer: del fin de la deuda y la audiencias al alza a la búsqueda de identidad

Quince años del Niemeyer: del fin de la deuda y la audiencias al alza a la búsqueda de identidad

El último momento

Bus express

Tracking Pixel Contents