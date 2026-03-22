El número de visitantes de las bibliotecas de Avilés aumenta de nuevo hasta superar los 315.000

El número de visitantes de la red de bibliotecas municipales de Avilés continúa su tendencia de aumento año tras año, síntoma de la buena salud lectora de la ciudad. Al cierre de 2025, habían pasado por ellas 315.012 personas, un 5,8% más que en 2024, que terminó con 297.464. El número de socios a finales de 2025 era 39.807, un 2,3 % más que en 2024 (38.890), de los cuales fueron socios activos, es decir, hicieron uso del servicio de préstamo durante el año, 6.536 usuarios.

El número de préstamos baja un 5% con respecto al año pasado: 107.493 en 2025 frente a 113.198 en 2024. De las 315.012 personas que pasaron por las bibliotecas públicas avilesinas, 284.222 lo hicieron en Bances Candamo, entre la sala infantil y la de adultos; mientras que en Los Canapés fueron 15.743; en La Luz 10.849 y en La Carriona 4.198.

En 2025 se realizaron 144 actividades culturales a las que asistieron 3.547 personas. Como viene siendo habitual donde más actividades se realizaron fue en la biblioteca de Bances Candamo, en la Casa de Cultura, con 55 actividades y la participación de 1.960 personas. Le sigue la Biblioteca de Los Canapés con 44 actividades y la participación de un millar de personas. Las actividades que se realizan van desde cuentacuentos y bebecuentos, a talleres de iniciación a la lectura, o los conciertos de Música en la Biblio.

Préstamos

El número de préstamos baja un poco, 5%, con respecto al año pasado: 107.493 en 2025 frente a 113.198 en 2024. De ellos, 100.652 fueron documentos físicos (libros, discos, dvds, etc) y 5254 (crecen los préstamos digitales) (libros y revistas electrónicas, documentales, audiolibros) provenientes de fondos propios.