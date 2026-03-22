El pabellón de La Magdalena, paraíso para los amantes de las hamburguesas: "En sitios así hay que escoger cosas nuevas"

Domingo, 14.00 horas. 16 grados de temperatura. Un sol que invita a pasar la jornada fuera de casa. Los ingredientes eran los perfectos para disfrutar del "La Burger Fest", el evento de hamburguesas que, hasta el próximo fin de semana, se podrá vivir en el pabellón de La Magdalena. "Con este diazo era imposible quedarse en casa", señala Agustín López, uno de los cientos de visitantes que decidieron hacer parada en Avilés para "pillar una buena fartura". "Después de un vermú, algo así es lo que mejor entra", apunta.

"Ya vinimos el año pasado y nos fuimos muy contentos. Cuando nos enteramos de que iban a regresar no lo dudamos, queríamos volver", sostienen Nacho Suárez y Sara Ortiz, pareja ovetense que, tras dar un paseo por el centro de Avilés, decidieron subir hasta La Magdalena. "Este tipo de eventos están muy bien porque, aunque todo son hamburguesas, hay mucha diferencia entre ellas. La originalidad de los cocineros es increíble", detallan. Además, destacan la idea de sacar los puestos al exterior del pabellón. "En la pasada edición te ibas con la ropa oliendo a hamburguesa. Ahora, con los bancos dentro, se está mucho mejor", señalan.

Desde Gijón aterrizaron en La Magdalena Sergio Pertierra y Lara Macías. "Las hamburguesas son nuestro capricho de fin de semana. Normalmente, las pedimos a casa, mientras vemos una película, pero esta vez quisimos aprovechar a salir. Este evento te permite escoger restaurantes que, de normal, nunca probarías", aseguran. La pareja apuesta, además, por dos de los platos más variopintos. La de ella tiene un llamativo pan negro, mientras que la de él es azul. "En sitios así hay que escoger cosas nuevas, para comer lo mismo de siempre nos hubiésemos quedado en casa", sentencian.

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"La Burger Fest" arrancó el pasado viernes y estará en el pabellón de La Magdalena hasta el próximo 29 de marzo. En él se podrá degustar las mejores hamburguesas gourmet y premium VIP de la mano de las diferentes food trucks participantes. En esta cita, la organización dispone de opciones veganas y para celíacos en su oferta gastronómica. Y, como en la edición anterior de «La Burger Fest» en la ciudad, el acceso al pabellón de La Magdalena es gratuito mientras se desarrolle la cita.