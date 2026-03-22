Susana García Soto presenta en Avilés "Asturias en el plato", su nuevo libro de cocina con 72 recetas

El salón de actos del centro de Servicios Universitarios de Avilés acoge este lunes la presentación del libro "Asturias en el plato", de la autora Susana García Soto. A las 19.00 horas estará acompañada por su marido, Vicente Prado "el Pravianu", gaitero y artesano de la gaita, quien amenizará el acto con su arte. Asimismo, estará presente la cronista oficial de Avilés, Josefa Sanz, licenciada y doctora en historia por la universidad de Sevilla y gran impulsora de todo lo que se refiera al Camino de Santiago.

Se trata de su segundo libro, después de "Piruletas de jamón", publicado en 2023 y que nació a raíz del blog que mantiene desde hace diez años. Su referente es María Luisa García, autora de cuatro reconocidos libros de cocina. Además, siendo la fotografía otra de sus aficiones, todas las imágenes que aparecen en el libro, acompañando a las 72 recetas, están hechas por ella misma. Susana García, ovetense de San Claudio, aprendió por sí misma el arte de la cocina. Se declara como "heredera" de las recetas de su madre y abuela.