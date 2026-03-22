"Sin el trabajo constante de las cofradías, la Semana Santa de Avilés no estaría donde hoy se encuentra", asegura el pregonero Manuel Ángel Hidalgo

No es la primera Semana Santa de Avilés, por supuesto, pero "sí la primera de este barrio de la villa". La iglesia San Nicolás de Bari acogió este domingo la lectura del pregón que da comienzo a un amplio programa de celebraciones religiosas dentro y fuera de los templos parroquiales. El historiador y cofrade de Jesús de Galiana, Manuel Ángel Hidalgo, fue el encargado de poner en valor estas celebraciones con sus recuerdos y su memoria, desde su condición de pregonero.

"Estamos al final de la cuaresma. En apenas siete días la Borriquilla de la cofradía de Nuestro Padre de Jesús de la Esperanza, saldrá a las calles avilesinas celebrando la entrada triunfal en Jerusalén", adelantó Hidalgo. A partir de ese momento, y día tras día, las distintas procesiones de la ciudad "recorrerán un escenario inigualable como es nuestro casco histórico".

El pregonero aprovechó el momento para repasar sus vivencias con respecto a la Semana Santa avilesina. Como historiador, destacó el trabajo de las cofradías del mundo occidental desde hace siglos como "las primeras asociaciones gremiales y de socorro mutuo". En Avilés, una nueva etapa de la vida de las entidades cristianas comenzó en 1947, tras la creación de las cofradías de San Juan Evangelista y de Nuestro Padre Jesús de Galiana.

"Pero no todos los tiempos fueron buenos y por eso quiero reconocer a todos aquellos que, cuando en las calles había pocos cofrades y menos espectadores, año tras año salían en procesión mientras que otras ciudades asturianas abandonaron los desfiles procesionales", agradece Manuel Ángel Hidalgo: "Sin ese trabajo constante, hoy no estaríamos donde estamos".

La Semana Santa del presente, con mejoras en los pasos y organización año a año, ampliando el número de procesiones y cofrades, incorporando actividades como la tamborrada o el certamen de bandas es la que permitió que se declarara como Fiesta de Interés Turístico Regional en 2003. Desea que "para el siguiente escalafón, el Nacional, confiemos en que la espera no sea larga", pues "sería el mayor reconocimiento al trabajo realizado". Algo para lo que el Ayuntamiento ya está trabajando junto a la cronista oficial con la preparación de la documentación necesaria: "Nos vemos bastante optimistas para que el año que viene nuestra Semana Santa sea Fiesta de Interés Turístico Nacional", afirma la concejala de Cultura y Festejos, Yolanda Alonso.

Fruto de este trabajo, se ha dado la incorporación masiva de mujeres y jóvenes a las cofradías avilesinas. Y el apoyo popular, de creyentes y no creyentes, "imprescindible para demostrar que la Semana Santa de Avilés es una muestra más del acervo cultural de una ciudad milenaria", apunta Hidalgo. Una fiesta "con singularidad e identidad, con nuestros pasos, burritos y enseres, con su idiosincrasia y sus peculiariedades".

Actualmente, son "más de 2.000 cofrades, llenas de jóvenes y no tan jóvenes. Una cifra que destaca cuando se compara a la de 1956, donde tan solo eran 675", contó Hidalgo, quien puso especial relevancia en los jóvenes que "nos permiten ver con tranquilidad el futuro, frente al problema del relevo generacional".

Manuel Ángel Hidalgo finalizó su pregón recordando a los avilesinos ausentes, "aquellos ya fallecidos o que no residen en nuestra ciudad por diversas razones". Pero, también, dando la bienvenida a todos los que "desde cualquier parte del mundo han acabado instalándose en la villa: nuestros nuevos avilesinos y avilesinas".

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A lo largo de la historia han sido más de 40 los pregoneros que han abierto la Semana Santa de Avilés, una cifra a la que ahora se suma Manuel Ángel Hidalgo. Por eso, se siente muy agradecido de que "mi cofradía me propusiera, de que la Junta de Hermandades lo aceptara y de la colaboración del párroco de la iglesia de San Nicolás de Bari, José Juan Hernández Déniz".