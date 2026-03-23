Adjudicada la construcción del nuevo estacionamiento disuasorio del cabo Peñas, que prevé estar en uso a mediados de verano

La idea de habilitar un aparcamiento disuasorio en el entorno del Cabo Peñas va tomando forma. La actuación ya ha sido adjudicada a la empresa Sardalla Española S. L. por un importe de 320.356,58 euros. La obra prevé comenzar en los próximos días o semanas y tiene un plazo de ejecución de tres meses. La construcción de este parking con capacidad para 160 vehículos forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística de Gozón, que se desarrolla con fondos europeos. El estacionamiento estará situado junto a la carretera que da acceso al faro, anexo a la última curva. "El aparcamiento no estará listo para principios de verano pero sí para mediados, calculamos", indica el concejal de Turismo de Gozón, Raúl Heres, que detalló además que las personas que estacionen allí sus vehículos podrán continuar caminando por una senda hasta el punto más septentrional de Asturias.

El nuevo estacionamiento disuasorio continuó Heres, tendrá un control de accesos que permitirá contabilizar el número real de vehículos que acuden al Cabo Peñas. "Se dice que es el segundo sitio más visitado de Asturias después de Covadonga pero hasta ahora solo se contabilizaban los autobuses, los vehículos particulares no quedaban registrados", señaló el concejal de Turismo. El sistema que planea incorporar el Ayuntamiento de Gozón cuenta con diversos mecanismos vinculados con el nuevo estacionamiento. Dispondrá de un parquímetro digital alimentado por energía solar con capacidad de pago multicanal (efectivo, tarjeta bancaria y app) y un sistema de emisión de tickets. También de un control de acceso mediante cámaras, que permitirá supervisar las entradas y salidas de vehículos. Asimismo, contará con una plataforma digital de gestión y visualización que permitirá tanto la monitorización por parte del Ayuntamiento como la consulta pública de los usuarios.

Obras de peatonalización en la calle La Obligada de Luanco. / Luisma Murias

El plan de sostenibilidad turística también afecta a Luanco e implica la peatonalización o semipeatonalización de calles. Esta medida afectará a la calle Gijón, a La Obligada y a Doctor Cors, entre otras. Las obras en la calle La Obligada, situada entre el Museo Marítimo y el paseo de La Ribera, ya han comenzado y prevén finalizarse también durante los meses de verano, si bien, por ejemplo, la renovación del pavimento de la calle Gijón, que es la del centro museístico luanquín, aún no ha comenzado.

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Otra pieza importante del plan es la senda de Luanco al Cabo Peñas. Uno de los cambios que se llevarán a cabo dentro del itinerario está a la altura de la ensenada de Llumeres, "donde se podrá caminar por detrás del quitamiedos y no por la acera", señaló el concejal de Turismo. "Ese tramo antes discurría por la carretera", añadió.