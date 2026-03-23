Adjudicada la construcción del nuevo estacionamiento disuasorio del cabo Peñas, que prevé estar en uso a mediados de verano
El aparcamiento tendrá capacidad para 160 plazas y contará con un control de acceso para conocer el número total de vehículos que visitan el punto más al norte de Asturias
La idea de habilitar un aparcamiento disuasorio en el entorno del Cabo Peñas va tomando forma. La actuación ya ha sido adjudicada a la empresa Sardalla Española S. L. por un importe de 320.356,58 euros. La obra prevé comenzar en los próximos días o semanas y tiene un plazo de ejecución de tres meses. La construcción de este parking con capacidad para 160 vehículos forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística de Gozón, que se desarrolla con fondos europeos. El estacionamiento estará situado junto a la carretera que da acceso al faro, anexo a la última curva. "El aparcamiento no estará listo para principios de verano pero sí para mediados, calculamos", indica el concejal de Turismo de Gozón, Raúl Heres, que detalló además que las personas que estacionen allí sus vehículos podrán continuar caminando por una senda hasta el punto más septentrional de Asturias.
El nuevo estacionamiento disuasorio continuó Heres, tendrá un control de accesos que permitirá contabilizar el número real de vehículos que acuden al Cabo Peñas. "Se dice que es el segundo sitio más visitado de Asturias después de Covadonga pero hasta ahora solo se contabilizaban los autobuses, los vehículos particulares no quedaban registrados", señaló el concejal de Turismo. El sistema que planea incorporar el Ayuntamiento de Gozón cuenta con diversos mecanismos vinculados con el nuevo estacionamiento. Dispondrá de un parquímetro digital alimentado por energía solar con capacidad de pago multicanal (efectivo, tarjeta bancaria y app) y un sistema de emisión de tickets. También de un control de acceso mediante cámaras, que permitirá supervisar las entradas y salidas de vehículos. Asimismo, contará con una plataforma digital de gestión y visualización que permitirá tanto la monitorización por parte del Ayuntamiento como la consulta pública de los usuarios.
El plan de sostenibilidad turística también afecta a Luanco e implica la peatonalización o semipeatonalización de calles. Esta medida afectará a la calle Gijón, a La Obligada y a Doctor Cors, entre otras. Las obras en la calle La Obligada, situada entre el Museo Marítimo y el paseo de La Ribera, ya han comenzado y prevén finalizarse también durante los meses de verano, si bien, por ejemplo, la renovación del pavimento de la calle Gijón, que es la del centro museístico luanquín, aún no ha comenzado.
Otra pieza importante del plan es la senda de Luanco al Cabo Peñas. Uno de los cambios que se llevarán a cabo dentro del itinerario está a la altura de la ensenada de Llumeres, "donde se podrá caminar por detrás del quitamiedos y no por la acera", señaló el concejal de Turismo. "Ese tramo antes discurría por la carretera", añadió.
Suscríbete para seguir leyendo
- Bob Esponja, la receta para que los niños aprendan a hacer una resucitación cardiopulmonar en Piedras Blancas: 'Hay que adaptarse para que les sea más fácil
- Consternación en el colegio San Fernando de Avilés por el fallecimiento de uno de sus alumnos, de 5 años
- Multitudinaria soledad de Víctor Manuel en el Niemeyer
- Un incendio por la noche calcina parte de la conocida Parilla Los Sauces en Avilés
- Es uno de los momentos más duros desde que abrimos', sostienen los propietarios de la parrilla avilesina arrasada por el fuego de madrugada
- Una comunidad de vecinos en Avilés denuncia vivir "encerrados" en su propia casa, unos escalones y un tramo de acera que ellos mismos tuvieron que reformar les separa de la calle: "Ni la ambulancia ni los taxis pueden pasar"
- Así está el plan para construir 55 pisos nuevos, un parking y una plaza a escasos metros del ayuntamiento de Avilés
- Asturias tiene su propio 'mar rojo': la desconocida playa, junto al Cabo Peñas, cuyas aguas se tiñen de color rosado