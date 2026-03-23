Aguas de Avilés reta a los avilesinos a descubrir el secreto tras los grifos de casa en una singular cata: observar vasos de agua

El agua es transparente, insípida e incolora, eso es lo que "nos han dicho en el colegio". Sin embargo, "a través de un análisis organoléptico podemos percibir distintas características que nos permiten distinguir el tipo de agua", cuenta el jefe de planta de la Estación de Tratamiento de Agua Potable, Guillermo Noriega. Con motivo del Día Internacional del Agua, Aguas de Avilés ha organizado una cata, para, "a través de los sentidos, obtener información de este líquido".

Los asistentes empezaron "observando el agua a través de los vasos transparentes que hemos puesto. Lo levantan a la luz y ven si tiene algún color, cómo se mueve y su densidad", explica. La segunda etapa fue "olfativa, podemos distinguir si huele a tierra o cloro, todas las cosas que podemos percibir cuando bebemos agua". Por último, "lo probamos para conocer el sabor que deja en la boca", explica Noriega. Hacer una cata de agua sorprende, pero "si te concentra y te pones a ello, al final se acaban notando todas estas cosas", puntualiza.

De izquierda a derecha, el concejal de Servicios Sociales y Cooperación, Agustín Medina; el concejal de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, Pelayo García; y la directora general del agua de Asturias, Vanessa Mateo, en la cata de agua.. / M. O.

Con cuatro vasos y cuatro aguas de distinta procedencia, los avilesinos afrontaron esta cata que puede ser más fácil o difícil "dependiendo de a qué estén acostumbrados, todo cambia según la percepción y el gusto de cada uno", detalla. Pero el objetivo es conocer que, aunque se habla de la calidad del agua, "lo importante es que sea potable y apta para el consumo".

La gente se acercaba curiosa a la mesa de cata, colocada en la plaza de España en Avilés. Por turnos de cinco en cinco, los avilesinos pudieron participar para adivinar cuáles son las aguas de grifo. Elena González participó a pesar de que "ando con catarro y con menos habilidades". Eso no fue un impedimento para acertar la mitad: "Supe distinguir la del grifo de Avilés y una mineral, las otras dos no fui capaz", asegura. En su casa siempre ha sido de tomar del grifo y, "aunque tuvimos una jarra purificadora, nos dimos cuenta de que también está bien".

Sergio Fernández, Pelayo García, Ricardo Díaz y Lucas García se metieron en su papel de catadores desde el principio de la actividad. Analizaron con detenimiento cada detalle de los cuatro vasos de agua tras explicar que "de vez en cuando sale la conversación sobre cuál es la mejor agua", dice Pelayo García, o que "siempre escuchamos que el agua de Madrid es la mejor", apunta Lucas García. Todos ellos beben agua embotellada en casa, pero tras la actividad "hemos conocido cómo llega el agua a nuestras casas y, si algún día hay que ahorrar de alguna manera, sabemos que podemos tomar del grifo directamente, sin ningún tipo de problema", afirma Sergio Fernández.

Y es que en Avilés y en Asturias la tendencia es "beber agua del grifo, porque es muy buena", afirma la gerente de Aguas de Avilés, Susana Jódar. Es el segundo año en el que se pone en marcha esta iniciativa, con la que "queremos acercar a la ciudadanía este recurso tan importante y poner en valor todo el trabajo que hay detrás del gesto de abrir el grifo". Por eso, "es muy importante aprovechar la corriente que tenemos de digitalización, datos y mediciones para tener un gran conocimiento", añade la directora general del agua de Asturias, Vanessa Mateo.

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Pelayo García participando en la cata de agua. / M. O.

El lema de este año para el Día Internacional del Agua es "donde fluye el agua, crece la igualdad", apunta el concejal de Medio Ambiente y Servicios Urbanos de Avilés, Pelayo García. "Ha sido una jornada de concienciación que hacemos para poner en valor la calidad del agua que tenemos en nuestros grifos de Avilés y, de la misma manera, desarrollar los objetivos de desarrollo sostenible que tienen que ver con la igualdad de género y la garantía del suministro y saneamiento", concluye.